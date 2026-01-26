शेख हसीना के संबोधन से तिलमिला उठा बांग्लादेश, भारत सरकार के इस फैसले पर जताई आपत्ति

Advertisement
Bangladesh News: भारत की धरती से बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबोधन करने पर बांग्लादेश ने आपत्ति व्यक्त की है. बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत द्वारा शेख हसीना को सार्वजनिक भाषण की इजाजत देने की घटना, दोनों देशों की रिश्तों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:10 PM IST

Bangladesh News: बांग्लादेश में अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट हो गया. तख्तापलट के बाद भारत ने शेख हसीना को शरण दिया हुआ है. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत से कई बार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुके है. इस बीच बांग्लादेश में आगामी 12 फरवरी में आम चुनाव होने हैं. बीते शुक्रवार (23 जनवरी) शेख हसीना ने भारत से ऑडियो संबोधन के जरिए बांग्लादेश को संबोधित किया. इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है. 

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की विदेश मंत्रालय ने बीते रविवार (25 जनवरी) आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश हैरान और स्तब्ध है कि भारत ने एक भगोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सार्वजनिक भाषण देने की इजाजत दी. बांग्लादेश की विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की राजधानी में शेख हसीना के कार्यकर्म को होने देना बांग्लादेश के लोगों और सरकार का साफ तौर पर अपमान है. विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना को बांग्लादेश में नरसंहार करने का आरोप लगा. इस मामले में बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने नवंबर 2025 में फांसी की सजा सुनाई. 

शेख हसीना द्वारा भारत से सार्वजनिक संबोधन करने  बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हसीना खुलेआम नफरत भरा भाषण दिया है. उन्होंने कहा कि हसीना को भाषण देने की इजाजत देना एक खतरनाक मिसाल" कायम करता है, इससे दोनों देशों के संबंधों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है. बांग्लादेश ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि भारत ने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण समझौते के तहत शेख हसीना को सौंपने की अपनी बाध्यता को अभी तक पूरा नहीं किया है.

गौरतलब है कि बीते शुक्रवार (23 जनवरी) को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑडियो संबोधन में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर जमकर हमला बोला. इस संबोधन को 100,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, जिसे ऑनलाइन प्रसारित किया गया था. इस संबोधन के दौरान शेख हसीना ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश में कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं. शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश घायल है और खूनी अराजकता में डूबा हुआ है. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र का पतन हुआ है और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अवैध और अत्याचारी है.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

