बांग्लादेश में तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई की दस्तक, 35% महंगा हुआ फर्नेस ऑयल

Bangladesh News Today: मिडिल ईस्ट में ऊर्जा बाजार की हलचल का असर अब दक्षिण एशिया तक साफ दिखाई देने लगा है. अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों और डॉलर के उतार-चढ़ाव के बीच बांग्लादेश एनर्जी रेगुलेटरी कमीशन (BERC) ने फर्नेस ऑयल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है, जिससे आम लोगों से लेकर उद्योगों तक पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

BERC ने फर्नेस ऑयल की कीमत में प्रति लीटर 24.59 टका की बढ़ोतरी की है. इसके बाद नई कीमत 94.69 टका प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 70.10 टका थी. नियामक संस्था द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यह नई दर आज आधी रात से लागू हो गई है. आयोग ने बताया कि यह फैसला BERC Act 2003 की धारा 34(4) और 34(6) के तहत लिया गया है. इससे पहले बांग्लादेस पेट्रोलियम कार्पोरेशन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रस्तावों पर सार्वजनिक सुनवाई की गई थी, जिसके बाद विस्तृत समीक्षा कर यह फैसला लिया गया.

बांग्लादेश में हर तीन महीने में की जाती कीमतों की समीक्षा

प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि 22 फरवरी को जारी एक आदेश के मुताबिक, फर्नेस ऑयल की कीमतों की समीक्षा हर तीन महीने में या जरूरत के मुताबिक की जा सकती है. इस बार कीमत तय करने में अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिफाइंड फर्नेस ऑयल की औसत कीमत और अमेरिकी डॉलर के विनिमय दर को आधार बनाया गया.

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दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2026 के दौरान बांग्लादेश ने कोई कच्चा तेल आयात नहीं किया, जिसका असर भी इस मूल्य निर्धारण पर पड़ा. 15 मार्च को गठित एक समिति ने प्लैट्स इंडेक्स और उस समय के डॉलर रेट के आधार पर कीमतों का विश्लेषण किया और अप्रैल के लिए नई दर की सिफारिश की. इस इजाफे का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिजली और औद्योगिक उत्पादों की कीमतों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है.

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35 फीसदी बढ़ाई गई कीमतें

अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि करीब 35 फीसदी की इस वृद्धि से उत्पादन लागत में तेजी से बढ़ोतरी होगी. दरअसल, फर्नेस ऑयल बांग्लादेश के कई स्वतंत्र बिजली संयंत्रों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले कैप्टिव पावर यूनिट्स का सबसे जरुरी ईंधन है. देश में कुल बिजली खपत का लगभग एक-तिहाई हिस्सा इन्हीं संयंत्रों से आता है. ऐसे में ईंधन महंगा होने से बिजली उत्पादन की लागत बढ़ेगी, जिसका बोझ आखिर में उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में बिजली के रिटेल टैरिफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे आम लोगों के मासिक खर्च में इजाफा होगा. कुल मिलाकर यह फैसला बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डाल सकता है और महंगाई के दबाव को और बढ़ा सकता है.

फर्नेस ऑयल का कहां होता है इस्तेमाल?

बांग्लादेश में ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. बिजली उत्पादन से लेकर बड़े उद्योगों तक, यह भारी ईंधन देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है. बांग्लादेश में गैस की कमी के चलते कई ऑयल-बेस्ड पावर प्लांट्स में फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. खासकर फास्ट ट्रैक पावर प्लांट्स में यह ईंधन बिजली उत्पादन का सबसे अहम जरिया बन गया है.

इसका इस्तेमाल बांग्लादेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील और पेपर इंडस्ट्री में भी फर्नेस ऑयल की मांग लगातार बढ़ रही है. इन सेक्टरों में मशीनों को चलाने और भट्टियों में उच्च तापमान पैदा करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है. फैक्ट्रियों में बॉयलर चलाने और स्टीम बनाने के लिए भी यह ईंधन जरूरी माना जाता है, खासकर गारमेंट इंडस्ट्री में, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.

इसके अलावा समुद्री परिवहन में बड़े जहाजों को चलाने और ईंट भट्टों में ईंट पकाने के लिए भी फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऊर्जा संकट और गैस आपूर्ति में कमी के चलते बांग्लादेश फिलहाल फर्नेस ऑयल पर निर्भर है. बांग्लादेश में आने वाले दिनों में फर्नेस ऑयल की कीमत बढ़ने से महंगाई का विस्फोट देखने को मिलेगा, खासकर वह सभी चीजें जिसको बनाने में फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है.

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