हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में पहला चुनाव, जानें किसकी होगी वापसी

Bangladesh Parliamentary Election 2025: बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनाव डेमोक्रेसी का एक बड़ा टेस्ट बन गए हैं. शेख हसीना सरकार गिरने के बाद यह पहली वोटिंग है. ढाका समेत पूरे देश में वोटिंग हुई. तारिक रहमान की BNP और जमात-ए-इस्लामी अलायंस मुख्य मुकाबले में हैं. अंतरिम सरकार हालात पर नजर रख रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 12, 2026, 12:42 PM IST

Bangladesh News: शेख हसीना के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में आज पहली बार आम चुनाव हो रहे हैं. देश के डेमोक्रेटिक भविष्य का एक बड़ा टेस्ट माना जा रहा है. सुबह राजधानी ढाका समेत पूरे देश में वोटिंग धीमी थी, लेकिन दोपहर तक पोलिंग बूथ पर काफी वोटिंग हुई. इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, शुक्रवार तक रिजल्ट आने की उम्मीद है. ये इलेक्शन ऐसे समय में हो रहे हैं जब देश में लंबे समय से पॉलिटिकल अस्थिरता का दौर चल रहा है. 

2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यह पहला आम चुनाव है. हफ्तों तक बड़े पैमाने पर स्टूडेंट और युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद हालात और बिगड़ गए, जिन्हें "जेन-Z मूवमेंट" के नाम से जाना जाता है. शेख हसीना इसके बाद देश छोड़कर भाग गईं और फिलहाल भारत में देश निकाला झेल रही हैं. उनकी पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं मिली है. इस बार सत्ता के लिए सबसे आगे तारिक रहमान माने जा रहे हैं, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के टॉप लीडर हैं. वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं. वह 17 साल तक लंदन में सेल्फ-एग्जायल में रहने के बाद दिसंबर में बांग्लादेश लौटे थे.

रहमान ने वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वह डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मज़बूत करेगी, कानून का राज बहाल करेगी और कमजोर होती इकॉनमी को फिर से पटरी पर लाएगी. BNP को देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-पार्टी गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है. शेख हसीना के कार्यकाल में इस संगठन पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद से इसका राजनीतिक असर तेज़ी से बढ़ा है. इसके बढ़ते असर को लेकर चिताए महसूस की जा रही हैं, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच.

जमात देगी कड़ी टक्कर?
जमात-ए-इस्लामी के चीफ शफ़ीकुर रहमान ने वोटिंग के बाद कहा कि यह चुनाव देश के लिए एक अहम मोड़ है और जनता बदलाव चाहती है. यह चुनाव नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत हो रहा है. अंतरिम सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का वादा किया है. इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और कॉमनवेल्थ ऑफ़ नेशंस के प्रतिनिधियों सहित लगभग 500 इंटरनेशनल ऑब्ज़र्वर और विदेशी पत्रकार चुनाव प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं. बांग्लादेश की पार्लियामेंट में कुल 350 सीटें हैं, जिनमें से 300 सीधे चुनी जाती हैं और 50 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं. यह चुनाव हिंसा, माइनॉरिटीज़ पर हमलों, प्रेस की आजादी पर सवालों और इस्लामी संगठनों के बढ़ते असर के बैकग्राउंड में हो रहा है.

5 मिलियन लोग डाल रहे हैं वोट
गौरतलब है कि इस चुनाव में एक नेशनल रेफरेंडम भी जोड़ा गया है, जिसमें बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल सुधारों पर लोगों की राय मांगी गई है. इन प्रस्तावों में नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाना और पार्लियामेंट को बाईकैमरल सिस्टम में बदलना शामिल है। अगर ज़्यादातर लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो नई पार्लियामेंट 180 वर्किंग डेज़ के अंदर सुधार का प्रोसेस शुरू कर सकती है. लगभग 5 मिलियन नए वोटर पहली बार वोट डाल रहे हैं. युवाओं की भागीदारी को इस चुनाव की एक बड़ी ताकत माना जा रहा है, जो आने वाले सालों में बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की दिशा तय कर सकती है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.

Bangladesh newsBangladesh parliamentary election 2025Dhaka voting day Bangladesh

