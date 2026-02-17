बांग्लादेश कैबिनेट में तीन हिंदू मंत्री; निताई रॉय को बनाया संसद का स्पीकर

Bangladesh Hindu Ministers List 2026: बांग्लादेश में लगभग दो सालों तक चली सियासी उठापटक के बाद तारिक रहमान की अगुवाई में मंगलवार (17 फरवरी) को स्थायी सरकार का गठन हुआ. 12 फवरी को जारी नतीजों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 297 में से 209 सीटों पर शानदार जीत हासिल की और लंबे समय बाद सत्ता में वापसी की. बांग्लादेशी सरकारी परंपराओं से इतर आज तारिक रहमान ने ढाका में 25 कैबिनेट और 24 राज्य मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली.

नवगठित तारिक रहमान सरकार में दो अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. हिंदू समुदाय से आने वाले हिंदू नेता निताई रॉय चौधरी, दिपेन देवान और गोयेश्वर चंद्र रॉय को कैबिनेट मंत्री बनाया गया. इसके बाद भारत में सोशल मीडिया पर देश की मोदी सरकार और बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के मंत्रिमंडल की तुलना की जाने लगी. कई लोगों ने BNP की सरकार में तीन हिंदू नेताओं को मंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है.

बांग्लादेश को लेकर BJP पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप

बीते दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, खासकर हिंदूओं की हत्या को लेकर भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था. कई राज्यों में बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों को हिंदूवादी संगठनों ने 'बांग्लादेशी' बताकर मारपीट की और उन्हें विदेशी करार देते हुए अपने देश वापस चले जाने का दबाव बनाया. आईपीएल की बोली में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा, तो बीजेपी नेताओं के साथ हिंदूवादी संगठनों ने शाहरुख खान को देशविरोधी बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. नतीजतन, सरकार और बीसीसीआई को बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आईपीएल में खेलने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा.

बीजेपी और हिंदू संगठनों के जरिये मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की कई घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा की घटनाओं के बाद बीजेपी नेताओं ने आलोचना करते हुए, बड़े पैमाने पर बांग्लादेश का बॉयकाट करने और सरकार से हमला करने की मांग की. हालांकि, मोदी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी कोई ठोस कदम न उठाए जाने के आरोप लगे.

मोदी सरकार के रवैये और भारत के अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. इन सबके बीच भारत सरकार ने बांग्लादेश में तैनात डिप्लोमैट्स के परिवारों को वापस बुला लिया, लेकिन इस दौरान सकार पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत पर शोक प्रकट किया और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने तारिक रहमान से मिलकर श्रद्धांजलि दी.

मोदी सरकार में एक भी नहीं है मुस्लिम मंत्री और सांसद

देश के कई राज्यों में NDA की अगुवाई वाली मोदी सरकार का बांग्लादेश के प्रति दोहरा रवैया अपनाने को लेकर अब आलोचना शुरू हो गई. आज तारिक रहमान सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल सदस्यों के शपथग्रहण के बाद मोदी सरकार और बांग्लादेशी की नवगठित मंत्रिमंडल की तुलना होने लगी. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव और हिंसा की घटना को बढ़ाचढ़ाकर पेश करती है और दूसरी तरफ उनके मंत्री, ढाका पहुंचकर रिश्तों को सुधारने पर जोर देने की बात करते हैं.

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा (लगभग 15 फीसदी) मुस्लिम आबादी है, लेकिन केंद्र सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व शून्य है. हैरान करने वाली बात यह है कि BJP की अगुवाई वाली NDA गठबंधन की किसी भी दल में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं हैं और न ही किसी मुस्लिम नेता को राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद में जगह दी गई. मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में कुल 72 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दी, लेकिन एक भी मुसलमान नेता को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया. इसको लेकर लगातार आलोचना भी होती रही है.

बांग्लादेश में दो हिंदू मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी

इसके उलट भारत में दक्षिणपंथी सगंठन, बांग्लादेश पर हिंदू आबादी के साथ भेदभाव करने, प्रताड़ित करने और हिंसा के आरोप लगाते रहे हैं. साल 2022 की जनगणना के मुताबिक, वर्तमान में बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़ है, जिसमें से 7.95 फीसदी हिंदू आबादी है. वह देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं. BNP की अगुवाई वाली तारिक रहमान सरकार ने हिंदू अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का खास ख्याल रखा और अपने कैबिनेट में तीन हिंदू सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया है.

इतना ही नहीं, तारिक रहमान सरकार में निताई रॉय चौधरी को बांग्लादेश की जातीया संसद का अध्यक्ष यानी स्पीकर बनाया है. इसके अलावा निताई रॉय चौधरी को सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ कई अहम विभागों की जिम्मेदारी सौंपी है. इसी तरह विपेन देवान को चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है, जिस पर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की तरक्की से जुड़े सभी कामों की जिम्मेदारी होती है. इसके साथ ही गोयेश्वर चंद्र रॉय को बांग्लादेश का रेलवे मंत्री बनाया गया है. तीन हिंदू नेताओं को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिलने पर तारिक रहमान सरकार की भारत समेत कई देशों में खूब सराहना हो रही है.

