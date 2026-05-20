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बांग्लादेश में कुरान बेअदबी पर तनाव; आरोपी युवक शावन चंद्र दास गिरफ्तार

Bangladesh Blasphemy Of Quran: बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में पवित्र कुरान से जुड़ी कथित आपत्तिजनक पोस्ट के बाद पुलिस ने 23 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और नाराजगी फैल गई. वहीं, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 20, 2026, 11:48 PM IST

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Bangladesh Blasphemy Of Quran: बांग्लादेश में पाक किताब कुरान शरीफ की बेअदबी करने पर बवाल खड़ा हो गया है. कुरान की बेअदबी करने वाले 23 वर्षीय हिंदू युवक को बांग्लादेश की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस बात की पुष्टि बांग्लादेश के अधिकारियों ने बुधवार (20 मई) को की. अधिकारियों ने बताया कि बांग्लादेश पुलिस ने मैमनसिंह जिले में पवित्र कुरान के कथित अपमान से जुड़ी एक घटना के सिलसिले में 23 वर्षीय एक हिंदू युवक को गिरफ्तार किया है. 

आरोपी की पहचान शावन चंद्र दास के रूप में हुई है. वह बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के गौरीपुर के मजीपारा इलाके के साधन चंद्र दास का बेटा है. पुलिस के मुताबिक यह घटना तब भड़की जब आरोपी के IMO अकाउंट से पवित्र कुरान से जुड़ी एक कथित आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई. IMO एक अंतरराष्ट्रीय इंस्टेंट मैसेजिंग और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है.

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मैमनसिंह के पुलिस अधीक्षक (SP) मो. कामरू हसन ने बताया, "आरोपी हिंदू युवक ने अपने IMO अकाउंट पर पवित्र कुरान की एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जिसे अपमानजनक माना गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। मंगलवार को हुई इस घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। आज, बुधवार को, उसे बांग्लादेश की राजधानी ढाका के तेजगांव थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया."

इस साल की शुरुआत में, अल्पसंख्यकों पर हमले की एक घटना सामने आई थी, जब जिले के त्रिशाल इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने एक हिंदू व्यवसायी की हत्या कर दी थी. बांग्लादेश पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 60 वर्षीय सुशेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है, और यह घटना तब सामने आई जब 9 फरवरी की देर रात तक सरकार घर नहीं लौटे.

त्रिशाल सर्किल के पुलिस ASP हसन इसराफिल ने 10 फरवरी को फोन पर ANI को बताया, "सुशेन चंद्र सरकार एक व्यवसायी थे. जब वह रात को घर नहीं लौटे, तो उनके बेटे ने उन्हें बार-बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार, बेटा अपने पिता की दुकान पर गया और उन्हें कुख्यात अपराधियों द्वारा घायल अवस्था में पाया; उनके सिर पर किसी धारदार हथियार से चोट लगी थी.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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