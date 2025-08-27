हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ी ताकत

Bangladesh Political Crisis: पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तालपट के बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है. बांग्लादेश पिछले एक साल से गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. आर्थिक संकट के साथ-साथ धार्मिक असहिष्णुता भी तेज़ी से बढ़ी है. खासकर यहां हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले और मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है.

दरअसल, बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद हिंदू समुदाय पर हिंसा और हमले बढ़ गए हैं. कई जगहों पर मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है और कई मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है. साथ ही वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है. साथ ही कई संगठनों ने इल्जाम लगाया है कि कई हिंदू अधिकारियों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ रही ताकत

इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की ताकत लगातार बढ़ रही है. हेफ़ाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश (HIB) ने एक बार फिर 2013 का अपना 13 सूत्री एजेंडा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है. इसमें सार्वजनिक मूर्तियों पर प्रतिबंध, लड़के-लड़कियों का साथ पढ़ना या काम करना रोकने और अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित करने जैसी मांगें शामिल हैं.

हिज्ब उत-तहरीर हो गया है एक्टिव

संगठन का नेतृत्व करने वाले मुफ़्ती इनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे “सशस्त्र क्रांति” छेड़ देंगे. इसी तरह हिज्ब उत-तहरीर (HuT) जैसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े समूह भी सक्रिय हो गए हैं. यह संगठन राज्य की संस्थाओं पर कब्ज़ा करके इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है. हाल ही में इसने “सचेत शिक्षक और छात्र” बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को इस्लामी राज्य घोषित करने की मांग की.

बांग्लादेश में चुनाव में देरी क्यों?

गौरतलब है कि बांग्लादेश का संविधान कहता है कि संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना ज़रूरी है लेकिन अवामी लीग सरकार गिरने के बाद एक साल बीत चुका है और अब तक इलेक्शन की कोई तारीख तय नहीं हुई है. इससे लोकतंत्र को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच, देश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस 'पहले सुधार, बाद में चुनाव' की नीति पर चल रहे हैं लेकिन यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ माना जा रहा है. विपक्ष और लोकतंत्र समर्थक संगठन लगातार चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं.