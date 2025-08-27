हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ी ताकत
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2899027
Zee SalaamMuslim World

हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ी ताकत

Bangladesh Political Crisis: पूर्व पीएम शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले, मंदिरों की तोड़फोड़, जमीन कब्जे और पलायन बढ़ा है. हिफाज़त-ए-इस्लाम और हिज्ब उत-तहरीर जैसे कट्टरपंथी संगठनों की ताकत बढ़ती जा रही है. 

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले तेज, कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ी ताकत

Bangladesh Political Crisis: पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्तालपट के बाद बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है. बांग्लादेश पिछले एक साल से गहरे राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है. देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. आर्थिक संकट के साथ-साथ धार्मिक असहिष्णुता भी तेज़ी से बढ़ी है. खासकर यहां हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले और मंदिर तोड़े जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है.

दरअसल, बांग्लादेश में अवामी लीग की सरकार गिरने के बाद हिंदू समुदाय पर हिंसा और हमले बढ़ गए हैं. कई जगहों पर मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है और कई मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है. साथ ही वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है. साथ ही कई संगठनों ने इल्जाम लगाया है कि कई हिंदू अधिकारियों को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है.

बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ रही ताकत
इन घटनाओं के बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों की ताकत लगातार बढ़ रही है. हेफ़ाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश (HIB) ने एक बार फिर 2013 का अपना 13 सूत्री एजेंडा आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है. इसमें सार्वजनिक मूर्तियों पर प्रतिबंध, लड़के-लड़कियों का साथ पढ़ना या काम करना रोकने और अहमदिया समुदाय को गैर-मुस्लिम घोषित करने जैसी मांगें शामिल हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हिज्ब उत-तहरीर हो गया है एक्टिव
संगठन का नेतृत्व करने वाले मुफ़्ती इनायतुल्लाह अब्बासी ने धमकी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे “सशस्त्र क्रांति” छेड़ देंगे. इसी तरह हिज्ब उत-तहरीर (HuT) जैसे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े समूह भी सक्रिय हो गए हैं. यह संगठन राज्य की संस्थाओं पर कब्ज़ा करके इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है. हाल ही में इसने “सचेत शिक्षक और छात्र” बैनर तले बड़ा प्रदर्शन किया और बांग्लादेश को इस्लामी राज्य घोषित करने की मांग की.

बांग्लादेश में चुनाव में देरी क्यों?
गौरतलब है कि बांग्लादेश का संविधान कहता है कि संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर चुनाव कराना ज़रूरी है लेकिन अवामी लीग सरकार गिरने के बाद एक साल बीत चुका है और अब तक इलेक्शन की कोई तारीख तय नहीं हुई है. इससे लोकतंत्र को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच, देश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस 'पहले सुधार, बाद में चुनाव' की नीति पर चल रहे हैं लेकिन यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ माना जा रहा है. विपक्ष और लोकतंत्र समर्थक संगठन लगातार चुनाव की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh Political CrisisSheikh Hasina fall

Trending news

Rajasthan news
कोटा में गणेश चतुर्थी पर नॉनवेज पोस्टर संग गणेश की फोटो; VHP-बजरंग दल ने किया हंगामा
Kerala News
मंदिर की परंपरा तोड़ना मुस्लिम मॉडल को पड़ा भारी; उठाना पड़ेगा शुद्धिकरण का खर्च !
patna news
क्या जोया की स्कूल के बाथरूम में जलाकर की गई हत्या? परिजनों का स्कूल में तोड़फोड़
Assam news
हिमंत बिस्वा सरमा के ‘Shoot at Sight’ के फरमान से हिन्दू भी भड़के; मुसलमानों ने...
UP News
लखनऊ: गूंजेगा नबी-ए-पाक का पैगाम; 1500वें विलादत पर होगा मिलादुन्नबी का नायाब जश्न
Assam news
अपने ही बयान से पलट गए हैं असम सीएम, मुसलमानों के घर पर चला रहे हैं बुलडोजर
US News
अमीरा ने बदला लोगों का इस्लाम के प्रति नजरिया; हिजाब पहनकर जीता ब्यूटी पेजेंट अवॉर्ड
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाहाकार; जम्मूतवी स्टेशन से जाने वाली ट्रेनें कैंसल
UP News
चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषी सलीम की लखनऊ जेल में मौत; पुलिस ने बताई ये वजह
Uttar Pradesh news
गणेश चतुर्थी पर इस बात को लेकर दो समुदायों के बीच बवाल,पुलिस ने मामले को किया शांत
;