Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2984144
Zee SalaamMuslim World

ढाका में लोकतंत्र की थमीं सांसें! यूनुस सरकार ने अवामी लीग के 3,000 नेताओं पर कसा शिकंजा

Awami League Leaders Arrested in Bangladesh: बांग्लादेश में सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है. मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर विपक्षी दल अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दमन के आरोप लगे हैं. बीते 10 महीनों में 3,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, जिससे देश में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर चिंता गहरा गई है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Nov 01, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Bangladesh Political Crisis: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर विपक्षी दलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आरोप लग रहे हैं. ढाका की सड़कों पर लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में बांग्लादेश पुलिस ने अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के 3,000 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. 

आरोप है कि इन सभी को राजधानी ढाका में जुलूस निकालने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के डिप्टी कमिश्नर तालेबुर रहमान ने इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे राष्ट्रीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां तेज होंगी. हालांकि, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी में है. तालेबुर रहमान ने कहा, "हम अलर्ट हैं और किसी भी तरह की तोड़फोड़ वाली गतिविधि को रोकने की क्षमता रखते हैं."

बंगाल के प्रमुख अखबार 'प्रोथोम आलो' ने पुलिस अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त हुई जब शुक्रवार (31 अक्टूबर) को ढाका के अलग-अलग इलाकों से अवामी लीग के 46 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का दावा है कि ये सभी बिना इजाजत के निकाले गए जुलूसों में शामिल थे. ये कार्रवाई उस वक्त हुई है जब मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं और पार्टी समर्थकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले पिछले हफ्ते भी ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 131 नेताओं और कार्यकर्ताओं को अचानक जुलूस निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इस घटना के बाद अवामी लीग ने पुलिस और सियासी विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला किया. पार्टी ने इन गिरफ्तारियों और हिंसक हमलों की कड़ी निंदा की. अवामी लीग ने कहा कि राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिया गया, उन पर हमला किया गया और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

अवामी लीग ने यह भी आरोप लगाया कि घायल कार्यकर्ताओं को इलाज तक नहीं दिया गया और कुछ को अगवा कर लिया गया या जबरन गायब कर दिया गया. अवामी लीग का कहना है कि कुछ पीड़ितों की रिहाई के लिए फिरौती तक मांगी गई. अवामी लीग के मुताबिक, "लोकतंत्र को फिर से स्थापित करने, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और न्यायपूर्ण संघर्ष जारी रखने के लिए पार्टी के सदस्यों पर क्रूरता से दमन किया जा रहा है."

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Banglades NewsMuhammad Yunusawami league partymuslim news

Trending news

Banglades News
ढाका में लोकतंत्र की थमीं सांसें! सरकार ने अवामी लीग के 3,000 नेताओं पर कसा शिकंजा
Nigeria News
अमेरिका के निशाने पर एक और मुस्लिम देश; ट्रंप अलाप रहे मजहबी राग!
Taj Mahal
Taj Mahal में नमाज का वीडियो वायरल, भड़के हिंदू संगठन
Hajj
Hajj 2026 के भुगतान की आखिरी तारीख में इज़ाफा; ज़ायरीन ऐसे कर सकते हैं पेमेंट
Israel
Israel: टॉप महिला अधिकारी का इस्तीफा; फिलिस्तीनी कैदी के साथ की थी ऐसी हरकत
West Bengal
West Bengal में दूसरा केस, SIR से घबराकर शख्स ने की आत्महत्या
Netanyahu
Netanyahu के खिलाफ भारी गुस्से में इजराइली जनता, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन
Hezbollah
मिडिल ईस्ट में एक और जंग की सुगबुगाहट! Israel के खिलाफ ये संगठन कर रहा तैयारी
Sudan
लाखों विस्थापित, बेरहमी से हो रहे कत्लेआम; कैसे हैं मुस्लिम देश Sudan के हालात?
Jharkhand
Jharkhand के शख्स की सऊदी अरब में मौत, अब घर आएगी लाश; पुलिस की फायरिंग में गई जान