/बांग्लादेश की सियासत में हलचल, राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन

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Bangladesh News: बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जल्द ही इस्तीफ़ा देने की संभावना है. बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया और सियासी सूत्रों का कहना है कि वे स्वास्थ्य वजह का हवाला देकर पद छोड़ सकते हैं. यह जानकारी बांग्लादेश की बंगभवन में जल्द ही बदलाव की अटकलों को हवा दी है. कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी का नाम इस शीर्ष पद के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर लिया जा रहा है. गुरुवार (23 जुलाई) को जमुना टीवी ने ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया कि बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के शुक्रवार (24 जुलाई) को इस्तीफ़ा देने की उम्मीद है.
बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे सकते हैं. हाल ही में, यूके में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार ज़ुलकर्नाइन साएर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफ़ा दे सकते हैं और सरकार मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी को राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है. ज़ुलकर्नाइन साएर (जिन्हें 'सामी' के नाम से भी जाना जाता है) ने X पर लिखा, "बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगले कुछ दिनों में स्वास्थ्य वजहों से इस्तीफ़ा देने की उम्मीद है.
कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी संभावित उत्तराधिकारियों की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुए हैं - यह एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि किसी भी वरिष्ठ @bdbnp78 नेता पर विचार होता नहीं दिख रहा है." इसके बाद, बांग्लादेश के मुख्यधारा के समाचार पत्रों ने भी इस रिपोर्ट को उठाया और इसे आगे बढ़ाया. बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 50 और 54 के तहत, यदि राष्ट्रपति शहाबुद्दीन संसद के स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हैं, तो स्पीकर तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे.
इसके बाद जातीय संसद (राष्ट्रीय संसद) को 90 दिनों के भीतर मतदान करके नया राष्ट्रपति चुनना होगा, जो राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल को पूरा करेगा. मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल, 2023 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ बांग्लादेश के सदर के रूप में शपथ ली थी. उन्हें सत्तारूढ़ अवामी लीग के उम्मीदवार के तौर पर निर्विरोध चुना गया था। उनका पांच साल का कार्यकाल अप्रैल 2028 में समाप्त होना है.