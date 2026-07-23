/बांग्लादेश की सियासत में हलचल, राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र 'प्रोथोम आलो' ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफ़ा दे सकते हैं. हाल ही में, यूके में रहने वाले बांग्लादेशी पत्रकार ज़ुलकर्नाइन साएर ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इस्तीफ़ा दे सकते हैं और सरकार मौजूदा कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी को राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी घोषित कर सकती है. ज़ुलकर्नाइन साएर (जिन्हें 'सामी' के नाम से भी जाना जाता है) ने X पर लिखा, "बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगले कुछ दिनों में स्वास्थ्य वजहों से इस्तीफ़ा देने की उम्मीद है.