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बांग्लादेश की सियासत में हलचल, राष्ट्रपति पद छोड़ सकते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन

Bangladesh News: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं. मकामी मीडिया और सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट सचिव नसीमुल गनी संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं. हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन देश में सियासी हलचल और चर्चाएं बढ़ गई हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 07:48 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:48 PM IST
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