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मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद स्पीकर हाफिज उद्दीन बने बांग्लादेश के ऐक्टिंग राष्ट्रपति

Bangladesh News: बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे के बाद संसद के स्पीकर हाफिज उद्दीन ने ऐक्टिंग राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल ली है. अब अगले 90 दिनों के भीतर देश में नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:53 PM IST
मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद स्पीकर हाफिज उद्दीन बने बांग्लादेश के ऐक्टिंग राष्ट्रपति

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