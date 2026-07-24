/मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे के बाद स्पीकर हाफिज उद्दीन बने बांग्लादेश के ऐक्टिंग राष्ट्रपति

बांग्लादेश के स्पीकर हाफ़िज़ उद्दीन 90 दिनों के लिए ऐक्टिंग राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे और इस समय सीमा के बीच नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना ज़रूरी है. मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्पीकर हाफिज उद्दीन को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वह "गंभीर रूप से बीमार" हैं और उन्हें दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं. उन्होंने अपने इस्तीफ़े के पत्र में लिखा, "हाल ही में, मेडिकल टेस्ट में 'ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी' नाम की बीमारी का पता चला है. इस बीमारी की वजह से कभी-कभी मैं कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता हूँ. इन बीमारियों के कारण, मैं राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की ज़िम्मेदारियों को निभाने में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हूँ."