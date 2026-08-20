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बांग्लादेश को मिला नया राष्ट्रपति, फखरुल ने रचा सियासी इतिहास

Bangladesh News: बांग्लादेश में बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं. उन्होंने जमात समर्थित उम्मीदवार ओली अहमद को 255 वोटों से हराया. 20 अगस्त को हुए चुनाव में 343 वैध वोट पड़े. फखरुल 21 अगस्त को पद की शपथ लेंगे. उनका राष्ट्रपति बनना बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 20, 2026, 10:16 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 10:16 PM IST
बांग्लादेश को मिला नया राष्ट्रपति, फखरुल ने रचा सियासी इतिहास

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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