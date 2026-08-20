/बांग्लादेश को मिला नया राष्ट्रपति, फखरुल ने रचा सियासी इतिहास

बीएनपी के कठिन दौर में जब तारिक रहमान लंदन में निर्वासन में थे और उनकी मां व पूर्व बीएनपी चीफ खालिदा जिया जेल, नजरबंदी या लंबे समय तक बीमारी से जूझ रही थीं, तब फखरुल बांग्लादेश में मौजूद सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक बनकर उभरे. वे लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहे और पार्टी के फैसलों को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे. फखरुल का राष्ट्रपति बनना इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह जुलाई चार्टर के तहत राजनीतिक दलों के बीच सहमति से प्रस्तावित संवैधानिक बदलावों के दौर में हुआ है.