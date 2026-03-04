बांग्लादेश में महिला प्रोफेसर की कैंपस में बेरहमी से हत्या, मचा बवाल

Bangladesh News: बांग्लादेश की कुश्तिया में इस्लामिक यूनिवर्सिटी (IU) के कैंपस में हिंसा की एक डरावनी घटना हुई है, जहाँ एक स्टाफ मेंबर ने सोशल वर्क डिपार्टमेंट की चेयरमैन और एसोसिएट प्रोफेसर अस्मा सादिया रूना पर धारदार हथियार से हमला किया. इस हमले में प्रोफेसर अस्मा सादिया गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

वहीं, प्रोफेसर अस्मा सादिया पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद हमलावर ने खुद की जान लेने की कोशिश की. फिलहाल आरोपी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हमलावर की पहचान फजलू नाम यूनिवर्सिटी के ही एक कर्मचारी के रूप में हुई है.

यह घटना दोपहर के समय सोशल साइंस फैकल्टी बिल्डिंग में हुई. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैलरी की दिक्कतों और हाल ही में हुए डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से जुड़ी शिकायतों की वजह से यह हमला हुआ होगा. एक प्रत्यक्षदर्शी ने इस घटना से जुड़ा डरावना मंजर बताया. प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक प्रोफेसर अस्मा सादिया के ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे प्रोफेसर फँस गईं. कैंपस में सिक्योरिटी वालों की मौजूदगी के बावजूद, यह बेरहमी भरा काम किया गया, जिससे मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटिव निगरानी और नई सरकार के तहत प्रॉक्टोरियल बॉडी के असर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

इस घटना से यूनिवर्सिटी सदमे में है, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हाल के राजनीतिक बदलावों और कुछ स्टूडेंट-लीड वाले आंदोलनों के असर से चेन ऑफ कमांड पूरी तरह से टूट गया है? क्या स्टाफ की नाराज़गी को मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से ऐसी जानलेवा अस्थिरता पैदा हो रही है? इन अंदरूनी तनावों के बारे में टॉप लीडरशिप की चुप्पी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की मौजूदा हालत के बारे में बहुत कुछ बताती है.