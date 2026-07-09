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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया शेख हसीना सरकार का यह फैसला; क्या फिर लागू होगा केयरटेकर सिस्टम?

Bangladesh News: बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 15वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने केयरटेकर सरकार व्यवस्था को खत्म किया था. इस फैसले के साथ जनमत संग्रह के प्रावधान भी बहाल हो गए हैं. अदालत ने कहा कि यह व्यवस्था भविष्य के चुनावों में लागू होगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 09, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:24 PM IST
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया शेख हसीना सरकार का यह फैसला; क्या फिर लागू होगा केयरटेकर सिस्टम?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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