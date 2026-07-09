/बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया शेख हसीना सरकार का यह फैसला; क्या फिर लागू होगा केयरटेकर सिस्टम?

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Bangladesh News: बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट डिवीज़न ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें संविधान के 15वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया गया था, जिसने केयरटेकर सरकार सिस्टम को खत्म कर दिया था और संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह कराने के प्रावधानों को बहाल किया था. बुधवार (8 जुलाई) को चीफ जस्टिस जुबायर रहमान चौधरी की सदारत वाली अपीलीय डिवीजन की चार-सदस्यीय बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली और पूरे 15वें संशोधन को रद्द करने की मांग वाली अपीलों को खारिज कर दिया.
फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल मो. रूहल कुद्दुस काज़ल ने पत्रकारों को बताया कि इस संशोधन ने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी किए थे. यह ऐतिहासिक फैसला आधिकारिक तौर पर शेख हसीना सरकार के साल 2011 के उस विवादास्पद फैसले को पलट देता है, जिसने केयरटेकर ढांचे को खत्म कर दिया था. संसद ने 30 जून, 2011 को 15वां संवैधानिक संशोधन पारित किया था, जिसमें 13वें संशोधन को रद्द कर दिया गया था, जिसने 1996 में केयरटेकर सरकार सिस्टम को शुरू किया था. इस बिल को उसी साल 3 जुलाई को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली थी.
केयरटेकर सरकार सिस्टम को खत्म करने के अलावा, इसने शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में संवैधानिक मान्यता दी, महिलाओं के लिए रिजर्व संसदीय सीटों की तादाद 45 से बढ़ाकर 50 की, सेकुलरिज्म और मजहबी आजादी को बहाल किया, और राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म को सूबे के मौलिक सिद्धांतों के तौर पर फिर से कायम किया. दशकों बाद, 17 दिसंबर, 2024 को हाईकोर्ट ने 15वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसने केयरटेकर सरकार सिस्टम को खत्म कर दिया था और संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह कराने के प्रावधानों को बहाल किया था; इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक बदलावों के दौरान निष्पक्ष निगरानी की गारंटी के लिए इस सिस्टम को बहाल किया है, लेकिन उसने साफ किया कि केयरटेकर व्यवस्था मौजूदा अंतरिम प्रशासन पर लागू नहीं होगी. इसके बजाय, यह व्यवस्था 14वें संसदीय चुनावों और भविष्य के सभी चुनावी चक्रों के लिए लागू की जाएगी.