/बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया शेख हसीना सरकार का यह फैसला; क्या फिर लागू होगा केयरटेकर सिस्टम?

केयरटेकर सरकार सिस्टम को खत्म करने के अलावा, इसने शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में संवैधानिक मान्यता दी, महिलाओं के लिए रिजर्व संसदीय सीटों की तादाद 45 से बढ़ाकर 50 की, सेकुलरिज्म और मजहबी आजादी को बहाल किया, और राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और सेकुलरिज्म को सूबे के मौलिक सिद्धांतों के तौर पर फिर से कायम किया. दशकों बाद, 17 दिसंबर, 2024 को हाईकोर्ट ने 15वें संशोधन के उस हिस्से को रद्द कर दिया जिसने केयरटेकर सरकार सिस्टम को खत्म कर दिया था और संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह कराने के प्रावधानों को बहाल किया था; इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी है.