हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली

Bangladesh Violence: बांग्लादेश पिछले साल से हिंसा की चपेट में है. पिछले हफ़्ते इंकलाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हाडा को मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा की लहर फैल गई है. इस बीच नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता मोतालेब शिकदार को गोली मार दी गई. वह NCP के खुलना डिवीज़न के सेंट्रल ऑर्गनाइज़र हैं. यह घटना सुबह करीब 11:45 बजे हुई जब हमलावरों ने शिकदार को सिर में गोली मारी. उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिमेष मंडल ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था.

नेता को मारी गोली

बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने डॉक्टरों के हवाले से बताया कि हमलावरों ने शिकदर को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी. गोली उनके सिर पर चलाई गई थी, लेकिन किस्मत से वह सिर्फ उनके कान को छूकर निकल गई. वह घायल हो गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह खतरे से बाहर हैं. इससे पहले भी इसी तरह की एक गंभीर घटना हुई थी. शरीफ उस्मान हाडा, जो ढाका-8 सीट से संसदीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उन्हें भी सिर में गोली मारी गई थी.

यह घटना पलटन इलाके में हुई थी. गोली लगने के बाद उस्मान हाडा को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जब वहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

हिंसा का दौर जारी

उस्मान हाडा की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात फिर से बिगड़ गए और हिंसा भड़क उठी. इस बीच, मैमनसिंह ज़िले में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने एक फ़ैक्ट्री में ज़िंदा जला दिया. भीड़ ने दीपू चंद्र दास पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यक हिंदू आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है.