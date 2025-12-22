Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3049752
Zee SalaamMuslim World

हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली

Bangladesh Violence: इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादा की हत्या के बाद जारी हिंसा के बीच बांग्लादेश में हालात और बिगड़ गए हैं. अब, NCP के खुलना डिवीजन ऑर्गनाइज़र मोतालेब शिकदार को सिर में गोली मार दी गई है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 22, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली

Bangladesh Violence: बांग्लादेश पिछले साल से हिंसा की चपेट में है. पिछले हफ़्ते इंकलाब मंच के नेता शरीफ़ उस्मान हाडा को मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस हत्या के बाद बांग्लादेश में हिंसा की लहर फैल गई है. इस बीच नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता मोतालेब शिकदार को गोली मार दी गई. वह NCP के खुलना डिवीज़न के सेंट्रल ऑर्गनाइज़र हैं. यह घटना सुबह करीब 11:45 बजे हुई जब हमलावरों ने शिकदार को सिर में गोली मारी. उन्हें तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया. स्थानीय पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिमेष मंडल ने बताया कि उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था.

नेता को मारी गोली
बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने डॉक्टरों के हवाले से बताया कि हमलावरों ने शिकदर को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी. गोली उनके सिर पर चलाई गई थी, लेकिन किस्मत से वह सिर्फ उनके कान को छूकर निकल गई. वह घायल हो गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह खतरे से बाहर हैं. इससे पहले भी इसी तरह की एक गंभीर घटना हुई थी. शरीफ उस्मान हाडा, जो ढाका-8 सीट से संसदीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उन्हें भी सिर में गोली मारी गई थी.

यह घटना पलटन इलाके में हुई थी. गोली लगने के बाद उस्मान हाडा को पहले ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. जब वहां उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसा का दौर जारी 
उस्मान हाडा की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात फिर से बिगड़ गए और हिंसा भड़क उठी. इस बीच, मैमनसिंह ज़िले में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने एक फ़ैक्ट्री में ज़िंदा जला दिया. भीड़ ने दीपू चंद्र दास पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. भारत ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई है और बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यक हिंदू आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsBangladesh violenceBangladesh shooting incident

Trending news

Bangladesh news
हिंसा की आग में जलता बांग्लादेश, शरीफ उस्मान हाडा की हत्या के बाद NCP नेता को गोली
UP News
न मुचलका भरेंगी, न चुप रहेंगी; सुमैया राणा का ऐलान-पाकिस्तानी मदद पर भी दिया दो-टूक
Rajasthan news
Rajasthan: मुस्लिम फेरीवेल को गाँव में जाने से रोका, जिहादी बोलकर किया अपमान
TMC Leader Shahjahan
TMC नेता शाहजहां के खिलाफ खड़े गवाह की हुई थी सड़क हादसे में मौत;आरोपी ड्राइव गिरफ्तार
Ajmer Sharif Urs 2025
RSS खुद चढ़ाता है दरगाह पर चादर; लेकिन PM मोदी के चादरपोशी के खिलाफ SC पहुंचा हिंदू..
israel news
फिलिस्तीनियों को फांसी देने को वैध बना रहा इजरायल; सड़कों पर उतरा मानवाधिकार संगठन
madras high court order
'पसीना सूखने...', मजदूरों को नहीं मिला इंसाफ तो HC ने दिया पैगंबर मोहम्मद का हवाला
Bangladesh violence
किताबें बंद, कैमरे खामोश? बांग्लादेश में छात्र सुरक्षा और मीडिया फ्रीडम पर संकट
Bangladesh news
बांग्लादेश में अस्थिरता के जिम्मेदार हैं मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना के बयान पर हंगामा
Israel West Bank Settlements
बमों की गूंज के बीच छिनी फिलिस्तीनियों की ज़मीन, 19 नई बस्तियों को इज़रायल की मंजूरी