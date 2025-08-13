बांग्लादेश: यूनिवर्सिटी कैंपस की मांग को लेकर छात्रों का ट्रैक पर धरना, आठ ट्रेनें फंसी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2879708
Zee SalaamMuslim World

बांग्लादेश: यूनिवर्सिटी कैंपस की मांग को लेकर छात्रों का ट्रैक पर धरना, आठ ट्रेनें फंसी

Bangladesh Students Protest: रविवार को छात्रों ने हाटीकुमरुल गोलचत्तर पर हाईवे जाम कर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने बुधवार को रेलवे ट्रैक जाम कर दिया.  फिर एक बार छात्रों ने प्रदर्शन किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

बांग्लादेश: यूनिवर्सिटी कैंपस की मांग को लेकर छात्रों का ट्रैक पर धरना, आठ ट्रेनें फंसी

Bangladesh Students Protest: बांग्लादेश में रवींद्र विश्वविद्यालय के स्थायी कैंपस बनाने के लिए विकास परियोजना प्रस्ताव (DPP) को मंजूरी देने और पूरी तरह लागू करने की मांग पर बुधवार को छात्रों ने प्रदर्शन किया. उन्होंने ढाका-उत्तरी जिलों के रेलमार्ग पर धरना देकर ट्रैक जाम कर दिया, जिससे आठ ट्रेनें बीच रास्ते में फंस गईं. 

सुबह 9 बजे (स्थानीय समय) सिराजगंज जिले के उल्लापाड़ा रेलवे स्टेशन पर शुरू हुए इस आंदोलन के कारण ढाका और पश्चिमी क्षेत्र के बीच रेल संपर्क बाधित हो गया. फंसी ट्रेनों में सिल्क सिटी, चिलहाटी, रंगपुर, एकोटा, धूमकेतु, कुरिग्राम, चित्रा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल हैं। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक फरीद अहमद ने बताया कि हालांकि अभी तक ट्रेन संचालन का शेड्यूल प्रभावित स्तर पर नहीं पहुंचा है.

छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुए नौ साल और स्थायी कैंपस की घोषणा हुए आठ साल बीत चुके हैं, फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ. इसके चलते छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शैक्षणिक गतिविधियों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी है कि कैंपस निर्माण कार्य शुरू और पूरा होने तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.

इससे पहले रविवार को छात्रों ने हाटीकुमरुल गोलचत्तर पर हाईवे जाम कर सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने बुधवार को रेलवे ट्रैक जाम कर दिया. सोमवार को भी छात्रों ने अस्थायी कैंपस में सीमित जगह के कारण नवागंतुक छात्रों का स्वागत समारोह हाईवे पर आयोजित कर विरोध दर्ज कराया था.

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 19 से 30 के बीच भी छात्रों ने लगातार हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकार ने आश्वासन देकर आंदोलन को अस्थायी रूप से खत्म कराया था लेकिन डीपीपी को अब तक मंजूरी न मिलने से छात्रों ने 26 जुलाई को रवींद्र विश्वविद्यालय दिवस के बहिष्कार के साथ फिर से विरोध शुरू कर दिया.

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

bangladesh students protestBangladesh news

Trending news

bangladesh students protest
बांग्लादेश: यूनिवर्सिटी कैंपस की मांग को लेकर छात्रों का ट्रैक पर धरना, ट्रेनें फंसी
Pakistan News
पाकिस्तान में ईसाई युवक की हत्या से बवाल, मानवाधिकार संगठन ने सरकार को घेरा
Nawab Malik
BMC चुनाव से पहले नवाब मलिक की धमाकेदार वापसी, NCP ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी
Jokihat Assembly Election 2025
Bihar Election: सीमांचल की वो सीट, जहां 1 मुस्लिम परिवार 11 बार दर्ज कर चुका है जीत
Jammu and Kashmir news
Jammu and Kashmir News: सांबा जिले के इस इलाके में क्यों लगा नाइट कर्फ्यू
MP Waqf Board Advisory
MP वक्फ बोर्ड का फैसला, मस्जिदों पर फहराया जाएगा तिरंगा; जमीयत ने दिया करारा जवाब
Govindganj Assembly Elections 2025
Bihar: गोविंदगंज सीट पर 14 फीसदी मुस्लिम वोटर्स, 14 बार जीते ब्राह्मण उमीदवार
BJP MLA Sureshwar Singh
भाजपाई मुसलमान भी अपनी गाड़ियों पर नहीं लगा पाएगा पार्टी का झंडा; विधायक का फरमान
Uttar Pradesh news
AMU में फीस बढ़ोतरी ने लिया मज़हबी रंग, विरोध में नमाज़ और हवन!
Bangladesh news
बांग्लादेश की सियासत में नया तूफान, हसीना के बेटे का यूनुस पर बड़ा हमला
;