बांग्लादेश में 'तौहीदी जनता' बनी मजहबी ठेकेदार, इन जिलों में उर्स कार्यक्रम में किया जमकर हंगामा!

Bangladesh News Today: बांग्लादेश के मानिकगंज और नोवाखली जिले में एक उर्स कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई. मानिकगंज के सिंगाइर उपजिले में बाउल गायक अब्दुर रशीद सरकार बोयाती का सालाना उर्स चल रहा था. इसी कार्यक्रम के दौरान हिंसा भड़क गई थी. स्थानीय लोगों के एक समूह और अब्दुर रशीद सरकार बोयाती के समर्थकों के बीच टकराव होने से कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा.

घटना के दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया. सिंगाइर के अजीमनगर क्षेत्र में सुबह करीब 11 बजे हुई इस घटना में कम से कम 10 लोग घायल हो गए. इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में कर लिया. सिंगाइर थाने के थाना प्रभारी (OC) जाहिदुल इस्लाम जहांगीर ने बताया कि किसी भी संभावित झड़प को रोकने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

'तौहीदी जनता' ने उर्स में किया बवाल

थाना प्रभारी जाहिदुल इस्लाम जहांगीर ने बताया कि घटना के बाद अब्दुर रशीद सरकार बोयाती की बहू सहित कुछ लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है. पुलिस के मुताबिक, उर्स आयोजन समिति ने कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी. ओसी जहांगीर ने बताया कि 'तौहीदी जनता' नाम का ग्रुप कार्यक्रम को रोकने पहुंचा था, जिसके बाद आयोजकों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला कर दिया. इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोधी ग्रुप पर हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

नोवाखाली में भी उर्स से पहले भिड़े दो पक्ष

दूसरी तरफ इसी दिन नोवाखाली जिले के सदर उपजिला के कलादरप यूनियन में एक और उर्स कार्यक्रम पर बड़ा हमला हुआ. 'तौहीदी जनता' के बैनर तले आए एक ग्रुप ने शाह सूफी अय्यूब अली दरवेश की दरगाह पर हमला कर उसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. दोपहर करीब 3:30 बजे हमलावरों ने दरगाह में बने ढांचों को तोड़ दिया और टीन की छत वाले एक कमरे में आग लगा दी. इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जिनमें औरतें भी शामिल हैं.

घटना की सूचना के बाद सेना, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में कर लिया. पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाह सूफी अय्यूब अली दरवेश की दरगाह पर 57वें सालान उर्स कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी की जा रही थी. यह उर्स हर साल तीन दिनों तक होता है. घटना वाले दिन ही कार्यक्रम शुरू होना था. इस कार्यक्रम से पहले 'तौहीदी जनता' ने नजदीकी बाजार में एक आयोजित करने का ऐलान किया था. इसकी वजह से इलाके में तनाव फैल गया था.

'भीड़ ने दरगाह में घुसकर की तोड़-फोड़'

इस संबंध में थाना प्रभारी कमरुल इस्लाम ने बताया कि चेतावनी देने के बावजूद दरगाह कमेटी ने दोपहर में उर्स शुरू कर दिया, जिसके बाद एक हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ लाठी-डंडों के साथ दरगाह में घुस गई और हमला कर दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस और सेना की मौजूदगी के बावजूद इतने बड़ी भीड़ को फौरन काबू में करना मुश्किल हो रहा था.

उर्स को लेकर 'तौहीदी जनता' और दूसरे ग्रुप के लोगों के बीच हुई झड़प के बाद हालात काबू में हैं. इसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. स्थानीय प्रशासन का कहना है कि घटना के संबंध में लिखित शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तबकों के मजहबी नेताओं से बातचीत की जा रही है.

यह भी पढ़ें: क्या NDA में शामिल होगी AIMIM? ओवैसी ने इस शर्त पर किया नीतीश को समर्थन देने का वादा