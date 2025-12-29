Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3056944
Zee SalaamMuslim World

बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात

Bangladesh News: बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है. इस हिंसा के बीच पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने रविवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 08:34 AM IST

Trending Photos

बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात

Bangladesh News: पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर ने रविवार को बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मुलाकात की है. यह मुलाकात ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस में हुई. मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और एविएशन में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की, साथ ही सांस्कृतिक, शैक्षिक और मेडिकल आदान-प्रदान बढ़ाकर दक्षिण एशियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी बात की.

पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बताया कि पिछले साल की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार में 20 फीसद की वृद्धि हुई है, और दोनों देशों के कारोबारी समुदाय सक्रिय रूप से नए निवेश के अवसरों की तलाश कर रहे हैं. उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान में भी काफी वृद्धि का जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेशी छात्रों ने पाकिस्तान में उच्च शिक्षा में रुचि दिखाई है, खासकर मेडिकल साइंस, नैनोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में.

इमरान हैदर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पाकिस्तान ट्रांसप्लांट से संबंधित मेडिकल ट्रेनिंग और शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है. चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का स्वागत किया और कहा कि सार्क देशों के बीच यात्रा और सांस्कृतिक, शैक्षिक और लोगों के बीच आदान-प्रदान बढ़ाना महत्वपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश-पाकिस्तान व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया और उम्मीद जताई कि हैदर के कार्यकाल के दौरान, दोनों देश निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए नए अवसरों की तलाश करेंगे. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने यह भी बताया कि ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें जनवरी में शुरू होने की संभावना है. बांग्लादेश इस समय हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमलों के कारण खबरों में है. मुहम्मद यूनुस आलोचना का सामना कर रहे हैं और भारत में भी अल्पसंख्यकों पर हमलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

अमेरिकी विदेश विभाग ने बांग्लादेश में धार्मिक हिंसा की निंदा की है. एक अमेरिकी सीनेटर ने भी दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को भयानक बताया और धार्मिक नफरत की बिना शर्त निंदा करने की अपील की. ​एक अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संगठन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है." प्रवक्ता ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक हिंसा की कड़ी निंदा करता है. हम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा सभी समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का भी स्वागत करते हैं."

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsPakistan ambassador met Muhammad YunusBangladesh violence

Trending news

Bangladesh news
बांग्लादेश हिंसा के बीच पर्दे के पीछे क्या डील? यूनुस से पाक दूत की मुलाकात
Balasore News
Watch: आधार कार्ड मांगा, फिर की पिटाई; ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन पर गुंडागर्दी
Houthi Threatene dIsrael
हूती ने दी इजरायल को बड़ी धमकी, सोमालीलैंड को मान्यता देने पर बढ़ा तनाव
Pakistan News
खेल पर भारी पड़ी सियासत; भारतीय टीम से खेलने पर Pak ने उबैदुल्लाह को किया बैन
jammu kashmir news
चिल्लई कलां में दिखता है कश्मीर का असली चेहरा, 40 दिनों तक कांप उठती धरती की जन्नत!
iran news
ईरान में बहाई समुदाय पर कार्रवाई, मां-बेटी समेत 8 औरतों को हुई 90 साल की जेल
Jharkhand news
समीरा खान: 9 साल की उम्र में मां-बाप खोए, फिर साइकिल से 37 देश और 11 पहाड़ किया फतह
Maharashtra news
'हिजाब वाली महिला महापौर' की संभावना से बौखलाए नितेश राणे, कर दिया बड़ा दावा
Bihar News
कथित प्रतिबंधित मांस के नाम पर दरिंदगी, मुस्लिम शख्स को ठंड में खंभे से बांधकर पीटा
UP News
बरेली: मुस्लिम दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना 'अपराध', बजरंग दल ने कैफे घुसकर किया हमला