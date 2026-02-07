ऑनलाइन पोस्ट से ऑफलाइन हिंसा तक…बांग्लादेश रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज

Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldऑनलाइन पोस्ट से ऑफलाइन हिंसा तक…बांग्लादेश रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले राज

Report on Bangladesh Violence: रिपोर्ट में दावा किया गया है कि विदेश में बैठे दो बांग्लादेशी ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाकर बांग्लादेश में मीडिया संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के खिलाफ हिंसा भड़काई. एल्गोरिदम आधारित ऑनलाइन भीड़ जुटाने और डिजिटल उकसावे की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:33 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
Dhaka News: बांग्लादेश में हाल के समय में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश से बाहर बैठे कुछ ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर उकसावे का अभियान चलाया. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और फ्रांस में रहने वाले दो बांग्लादेशी ऑनलाइन एक्टिविस्ट्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ग्लोबल स्तर पर अभियान चलाया, जिसके बाद बड़े मीडिया संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों पर हिंसक हमले हुए.

पत्रकारों और पर्यवेक्षकों ने इसे उन शुरुआती मामलों में से एक बताया है, जहां सीमा पार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़काने का आरोप सामने आया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की एल्गोरिदम आधारित भीड़ जुटाने की रणनीति सरकार की क्षमता को सीमित कर देती है, क्योंकि दूर बैठकर भीड़ को प्रभावित किया जा सकता है.

'नॉर्थईस्ट न्यूज' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 18 दिसंबर 2025 की देर रात न्यूयॉर्क के जैक्सन हाइट्स में रहने वाले एक्टिविस्ट और पूर्व पत्रकार इलियास हुसैन ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि "प्रथम आलो की एक भी ईंट नहीं बचनी चाहिए." बताया गया कि हुसैन के 2.2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और फेसबुक के वेरिफिकेशन बैज की वजह से उनकी पोस्ट की पहुंच और बढ़ गई. यह संदेश व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य फेसबुक पेजों पर तेजी से शेयर किया गया.

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ही घंटों के भीतर ढाका स्थित 'प्रथम आलो' के दफ्तर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई और इमारत में तोड़फोड़ की गई. आरोप है कि हुसैन ने पेरिस में मौजूद अपने सहयोगी पिनाकी भट्टाचार्य के साथ मिलकर 'द डेली स्टार, छायानाट और उदिची' सहित अन्य संस्थानों पर भी हमले करवाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके संदेश लाखों लोगों तक पहुंचे और भीड़ जुटाने में अहम भूमिका निभाई.

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल के दौरान इलियास हुसैन और पिनाकी भट्टाचार्य ने 'प्रथम आलो और द डेली स्टार' के खिलाफ लगातार अभियान चलाया. उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के प्रमुख अखबार भारत की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम कर रहे हैं और गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिससे अविश्वास बढ़ा और हिंसा को बढ़ावा मिला.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर 2024 में उपद्रवियों ने न्यूजरूम का घेराव किया और पत्रकारों को निशाना बनाया था, जबकि ऑनलाइन बयानबाजी लगातार बढ़ती रही. इसी दौरान 5 फरवरी 2025 को धनमंडी में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पैतृक घर को गिराने की घटना का भी जिक्र किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना को हसीना के लाइव फेसबुक संबोधन के साथ जोड़ा गया और लगातार पोस्ट और वीडियो के जरिए फॉलोअर्स को उकसाया गया.

बूमलाइव की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि 18 दिसंबर 2025 की रात जब न्यूजरूम में आग लगाई गई, तब भीड़ के कुछ हिस्सों ने खुले तौर पर हुसैन और भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली नई सरकार की मांग की. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह केवल ऑनलाइन अभियान नहीं था, बल्कि दोनों एक्टिविस्ट्स ने सरकारी अधिकारियों के साथ सीधे संबंध बनाए थे और इन संबंधों को सार्वजनिक रूप से भी दिखाया, जिससे उनके प्रभाव को वास्तविक दुनिया में भी मजबूती मिली.

रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि अगस्त 2024 में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमलों, भीड़ संस्कृति के बढ़ते प्रभाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति के बिगड़ने के मामलों में तेजी देखी गई है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsDhaka Violence ReportMuslim World

