निपाह वायरस का कहर! बांग्लादेश में महिला की मौत, WHO ने दुनियाभर के देशों को किया चौकन्ना

Bangladesh News: साउथ एशिया में निपाह वायरस को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है. पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में निपाह वायरस से संक्रमित एक महिला की मौत हो गई. निपाह वायरल से मौत की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और कई देशों ने हवाई अड्डों पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है.

मिली जानकारी के मुताबिक, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने पुष्टि की है कि बांग्लादेश में निपाह वायरस से संक्रमित एक महिला की मौत हो गई है. मृतक महिला की उम्र करीब 40 से 50 साल के बीच थी और वह नौगांव जिले की रहने वाली थी. महिला में 21 जनवरी को निपाह वायरस के लक्षण दिखाई देने लगे थे, जिनमें बुखार, सिरदर्द, अधिक लार आना, भ्रम की स्थिति और दौरे शामिल थे.

लक्षण शुरू होने के लगभग एक हफ्ते बाद महिला की मौत हो गई और अगले दिन वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई. बताया गया है कि महिला ने हाल ही में कच्चे खजूर का रस पिया था और उसका कोई यात्रा रिकॉर्ड नहीं था. 28 जनवरी को अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसके खून और गले के नमूने लिए गए, जिनकी जांच में 29 जनवरी को लैब में निपाह वायरस की पुष्टि हुई.

WHO के मुताबिक, संक्रमित महिला के संपर्क में आए कुल 35 लोगों की निगरानी की जा रही है और अब तक उनमें वायरस के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं. यह मामला भारत के पश्चिम बंगाल में सामने आए निपाह वायरस के दो मामलों के बाद सामने आया है, जिसके चलते दक्षिण एशिया के कई देशों ने हवाई अड्डों पर सख्त स्वास्थ्य जांच और निगरानी के कदम उठाए हैं.

WHO प्रमुख ने कहा कि निपाह वायरस एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है और इसके खिलाफ अधिकारी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि बीमारी की निगरानी, टेस्टिंग, रोकथाम के उपाय और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि लोग अपनी सुरक्षा कर सकें. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश में साल 2001 से अब तक करीब 348 निपाह वायरस के मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से आधे मामले ऐसे लोगों से जुड़े थे जिन्होंने कच्चे खजूर का रस पिया था. निपाह वायरस से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर 40 फीसदी से 75 फीसदी तक हो सकती है.

WHO के मुताबिक, निपाह वायरस के लिए फिलहाल कोई विशेष वैक्सीन या दवा उपलब्ध नहीं है. यह वायरस आमतौर पर चमगादड़ों से इंसानों में फैलता है, खासकर दूषित फल या खजूर के रस के जरिए. मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर और पाकिस्तान समेत कई देशों ने हवाई अड्डों पर तापमान जांच शुरू कर दी है. वहीं, सिंगापुर ने बांग्लादेश से आने वाले मजदूरों के लिए 14 दिनों तक रोजाना तापमान और लक्षणों की निगरानी अनिवार्य कर दी है.

