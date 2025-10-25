Advertisement
Zee SalaamMuslim World

अवामी लीग की सियासी जमीन खिसकी, शेख हसीना की पार्टी 2026 का नहीं लड़ेगी चुनाव

Bangladesh Political Crisis: पिछले अगस्त में पूर्व पीएम शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज कर दी है. इस बीच शेख हसीना की पार्टी को लेकर यूनुस सरकार ने बड़ा ऐलान किया है.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:53 AM IST

अवामी लीग की सियासी जमीन खिसकी, शेख हसीना की पार्टी 2026 का नहीं लड़ेगी चुनाव

Bangladesh Politics 2025: बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पार्टी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है. अब शेख हसीना की पार्टी अगले साल होने वाले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगी. बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि अवामी लीग के फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव लड़ने की कोई संभावना नहीं है.

आलम ने मगुरा-ढाका रोड पर स्थित नबगंगा पार्क में जुलाई मेमोरियल स्मारक पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार पर अवामी लीग को चुनावी दौड़ में लाने का कोई स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं है. यह विरोधाभासी बयान यूनुस के हालिया दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अवामी लीग की गतिविधियां फिलहाल स्थगित हैं और कभी भी फिर से शुरू हो सकती हैं.

पिछले महीने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट को दिए साक्षात्कार में यूनुस ने कहा, "वे (अवामी लीग) एक पार्टी के रूप में वैध हैं, लेकिन फिलहाल उनकी गतिविधियां स्थगित हैं. यह कभी भी खुल सकती है." बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनका मतलब अवामी लीग की गतिविधियों को 'निलंबित' करने से है तो यूनुस ने कहा, "यह एक संभावना है."

पिछले अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद से यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज कर दी है, जिनमें से कई को झूठे और मनगढ़ंत आरोपों में जेल में डाल दिया गया है और कई की हिरासत में मौत भी हो गई है.
हाल ही में, स्थानीय मीडिया ने बताया कि हसीना और उनके परिवार के कई सदस्यों को अगले साल होने वाले चुनाव में मतदान करने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि उनके राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों को छीना जा सके.

बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के सीनियर सचिव अख्तर अहमद ने संवाददाताओं को बताया, "जिनका एनआईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, वे विदेश से मतदान नहीं कर सकते. जो लोग किसी मुकदमे या अन्य कारणों से विदेश भाग गए हैं, उन्हें मतदान में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनका एनआईडी अनलॉक रहना चाहिए." जब उनसे पूछा गया कि क्या हसीना मतदान कर पाएंगी तो उन्होंने कहा, "वह मतदान नहीं कर सकतीं क्योंकि उनका एनआईडी ब्लॉक कर दिया गया है."

इससे पहले जुलाई में चुनाव आयोग ने देश में पार्टी के दशकों पुराने राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने के प्रयास में हसीना की अवामी लीग पार्टी का चुनाव चिह्न अपनी वेबसाइट से हटा दिया था. 12 मई को यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया. 

यह प्रतिबंध 'आतंकवाद विरोधी अधिनियम' के तहत तब तक लगाया गया है जब तक कि बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा पूरा नहीं हो जाता. विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह ताजा घटनाक्रम यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ की जा रही राजनीतिक बदले की कार्रवाई का ही एक विस्तार है.

इनपुट-आईएएनएस

Bangladesh Elecion 2026Bangladesh Politics 2025Sheikh Hasina future

