Bangladesh: FB पर बोला सच, सामने आया 'लाइव टू डेथ'; बांग्लादेश में पत्रकार की खौफनाक हत्या
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2872569
Zee SalaamMuslim World

Bangladesh: FB पर बोला सच, सामने आया 'लाइव टू डेथ'; बांग्लादेश में पत्रकार की खौफनाक हत्या

Journalist Murdered in Banglades: बांग्लादेश के गाजीपुर में पत्रकार मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए अवैध वसूली का खुलासा किया था. कुछ ही घंटों बाद चाय की दुकान पर बैठने के दौरान उन पर हमला हुआ. बांग्लादेश में सियासी तख्तापलट के बाद यहां पर हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Aug 08, 2025, 04:06 PM IST

Trending Photos

मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन
मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन

Bangladesh Journalist Murder: बांग्लादेश के गाजीपुर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्रकार की सरेआम हत्या कर दी गई. यह हत्या उस वक्त हुई जब पत्रकार ने फेसबुक लाइव के जरिए इलाके में हो रही अवैध उगाही को उजागर किया था. इस घटना ने न सिर्फ पत्रकारिता जगत को झकझोर दिया है बल्कि आम लोगों में भी नाराजगी और डर भर दिया है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक पत्रकार की पहचान 38 वर्षीय मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन के रूप में हुई है. वे गाजीपुर में एक समाचार संस्थान के लिए स्टाफ रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे. गुरुवार (7 जुलाई) को तुहिन ने गाजीपुर शहर के चंदना चौराहा इलाके से फेसबुक पर लाइव आकर आरोप लगाया कि स्थानीय दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं से अवैध वसूली की जा रही है. 

नियमों की अनदेखी का उठाया था मुद्दा

इस वीडियो में  मोहम्मद असदुज्जमां तुहिन ने सीधे तौर पर उगाही से जुड़े लोगों पर सवाल उठाए. इसके बाद रात करीब 8 बजे उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर सड़क पार करते नजर आए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

घटना वाले दिन रात को तुहिन मस्जिद मार्केट के पास एक चाय की दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ नौजवानों से उनकी बहस हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक पत्रकार और नौजवानों के बीच बहस देखते ही देखते हिंसक हो गई और उन्होंने तुहिन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में तुहिन की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस की पहुंच से हमलावर दूर

घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. गाजीपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस के बसोन थाने के प्रभारी शाहीन खान ने घटना की पुष्टि की है. हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि हत्या का मकसद क्या था और हमलावर कौन थे.

बसोन थाने के सब-इंस्पेक्टर जहिरुल इस्लाम ने पुष्टि की कि मृतक पेशे से पत्रकार थे और एक समाचार संगठन से जुड़े थे. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है. इस घटना के बाद गाजीपुर में स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है. कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पत्रकार की हत्या की निंदा की और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद केस में जिला कोर्ट में टली सुनवाई; वक्फ बोर्ड ने इस आधार पर मांगी मोहलत

 

TAGS

Bangladesh newsBangladeshi Journalist MurderMuslim World

Trending news

sambhal jama masjid survey
संभल हिंसा मामले में MP जिया उर रहमान को HC से मिली बड़ी राहत,कोर्ट का योगी से सवाल?
Himachal Pradesh News
संजौली मस्जिद केस में कोर्ट में टली सुनवाई; वक्फ बोर्ड ने इस आधार पर मांगी मोहलत
madhya pradesh news
हारिश ने पत्नि हिना से कहा, तलाक..तलाक...तलाक; इस मांग को बीवी कर रही थी ख़ारिज
Pakistan
Pakistan के इस प्लेयर पर लगा रेप का इल्जाम, इंग्लैंड टूर पर थी टीम
Syed Zillur Rahman
कौन हैं फेमस यूनानी डॉक्टर सैयद ज़िल्लुर रहमान, जिन्हें राष्ट्रपति से आया न्यौता?
jammu kashmir news
Jammu Kashmir में मौलाना मौदूदी समेत कई लेखकों की इन किताबों पर क्यों लगी रोक?
nuh news
Nuh में मुसलमान ही हुए बूचड़खानों के खिलाफ; कहा- जल्दी हटाओ हम हो रहे परेशान
Donald Trump
Netanyahu को कॉल कर चिल्ला पड़े ट्रंप; बोले, हमारे पास सबूत, जानें पूरा मसला?
madhya pradesh news
'लव जिहाद फंडिंग' केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर, पुलिस का नोटिस, क्या संपत्ति हो
Brigadier Usman
आज़ाद भारत के पहला शहीद सैनिक, इस मुस्लिम देशभक्त का NCERT में पढ़ाया जाएगा पाठ
;