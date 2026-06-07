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Bangladeshi Officials Training In Pakistan: बांग्लादेशी के सिविल, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भारत में ट्रेनिंग मिलती रही है. लेकिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसिना की अगुवाई वाली आवामी लीग की सरकार का तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है. साथ ही सीमा पर दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड के बीच तनाव बढ़ गया है. इस मौके का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और बांग्लादेश भी भारत को छोड़ पाकिस्तान के करीब हो रहा है. बांग्लादेश ने अपने 12 सीनियर नौकरशाहों को पाकिस्तान भेजा, ताकि वे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें.
बांग्लादेश के 12 सीनियर नौकरशाहों का एक दल 4 मई से 21 मई तक लाहौर में सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया. इससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं. पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां भारत के लिए अलार्म है. वहीं, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अगुवाई में BNP की सरकार है.
हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान बांग्लादेश के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे और दोनों देशों ने रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच सालाना बातचीत करने पर सहमत हुए हैं. यह रक्षा सहयोग को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी. अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, जो भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है.