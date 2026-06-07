Bangladeshi Officials Training In Pakistan: बांग्लादेशी के सिविल, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत भारत में ट्रेनिंग मिलती रही है. लेकिन बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसिना की अगुवाई वाली आवामी लीग की सरकार का तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आ गई है. साथ ही सीमा पर दोनों देशों की बॉर्डर गार्ड के बीच तनाव बढ़ गया है. इस मौके का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और बांग्लादेश भी भारत को छोड़ पाकिस्तान के करीब हो रहा है. बांग्लादेश ने अपने 12 सीनियर नौकरशाहों को पाकिस्तान भेजा, ताकि वे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा ले सकें.