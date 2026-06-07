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ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान पहुंचे बांग्लादेशी अधिकारी; भारती बढ़ी मुश्किलें

Bangladeshi Officials Training In Pakistan: बांग्लादेश के 12 वरिष्ठ नौकरशाह हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए. यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत-बांग्लादेश संबंधों में तनाव और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्कों को लेकर चर्चा तेज है. तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ता सहयोग भी क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर रहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 07, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:57 PM IST
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