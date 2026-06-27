/सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे आप

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Bangladesh News: मिडिल ईस्ट में बांग्लादेशी कामगारों के साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जाता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सात सालों में लगभग 80 हजार बांग्लादेशी महिलाओं ने मिडिल ईस्ट के देशों में घरेलू सहायिका के तौर पर काम किया है, जिनमें से सबसे ज़्यादा संख्या सऊदी अरब में काम करने वाली महिलाओं की है. वहां उन्हें दुर्व्यवहार, शोषण और मानव तस्करी का शिकार होना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है. वहीं, इसी दौरान लगभग 800 बांग्लादेशी महिलाओं के शव वापस लाए गए. जो महिलाएं बांग्लादेश वापस लौटी हैं, उन्होंने इस शोषण के बारे में जो बातें बताई हैं, वे सचमुच दिल दहला देने वाली हैं.
मानवाधिकार समूहों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों की स्पॉन्सरशिप (कफ़ाला) सिस्टम के तहत कई प्रवासी घरेलू कामगारों को शारीरिक हिंसा, यौन शोषण, मजदूरी न मिलने, पासपोर्ट ज़ब्त होने और आजादी पर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कई महिलाओं को अस्पताल में सफाईकर्मी या घरेलू कामगार जैसी वैध नौकरियों का झांसा देकर धोखे से भर्ती किया गया था और बाद में स्थानीय दलालों और विदेशी भर्ती करने वालों के नेटवर्क ने उन्हें शोषणकारी स्थितियों में धकेल दिया.
इंडोनेशिया और फिलीपींस ने उठाया था बड़ा कदम
इंडोनेशिया और फिलीपींस ने घरेलू कामगारों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों के कारण सऊदी अरब में कामगारों को भेजना बंद कर दिया था. इसके बाद 2015 में बांग्लादेश और सऊदी अरब के बीच एक श्रम समझौता हुआ. तब से लगभग 300,000 बांग्लादेशी महिलाएं रोजगार के लिए सऊदी अरब जा चुकी हैं. हालांकि, मानवाधिकार और श्रम संगठनों का तर्क है कि भर्ती एजेंसियों पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए, कामगारों को बेहतर कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए और मुश्किल में फंसे कामगारों की मदद के लिए एक फौरन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए.
कैसे हुआ मामले का उजागर
दरअसल, नजमा 2018 में सऊदी अरब गई थीं, जहां उन्हें एक अस्पताल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया. उसके परिवार का कहना है कि मौत से पहले उसे बार-बार यौन शोषण और यातना का सामना करना पड़ा. 53 दिनों के बाद उसका शव बांग्लादेश वापस लाया गया. अन्य मृत महिलाओं के परिवारों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण कुछ पीड़ित आत्महत्या करने पर मजबूर हुईं. मानवाधिकार संगठन बांग्लादेशी और सऊदी अधिकारियों से मानव तस्करी नेटवर्क की जांच मजबूत करने, दुर्व्यवहार करने वाले भर्तीकर्ताओं और नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाने और कमजोर प्रवासी कामगारों के लिए सुरक्षा बेहतर करने का आग्रह कर रहे हैं.