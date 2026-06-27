Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे आप

सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे आप

Bangladesh News: मिडिल ईस्ट के देशों में काम करने गई कई बांग्लादेशी महिलाओं ने कथित शोषण, दुर्व्यवहार और मानव तस्करी जैसी समस्याओं का सामना करने का दावा किया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 27, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:32 AM IST
सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे आप
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे
Bangladesh news35 min ago
2
UP News1 hr ago
3
Mathura News1 hr ago
4
us iran conflict3 hrs ago
5
Delhi newsJun 26