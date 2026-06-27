/सऊदी अरब की चमक के पीछे छिपा अंधेरा? महिलाओं पर हुए जुल्म की दास्तान सुन कांप उठेंगे आप

कैसे हुआ मामले का उजागर

दरअसल, नजमा 2018 में सऊदी अरब गई थीं, जहां उन्हें एक अस्पताल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करने का वादा किया गया था, लेकिन उसे घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया. उसके परिवार का कहना है कि मौत से पहले उसे बार-बार यौन शोषण और यातना का सामना करना पड़ा. 53 दिनों के बाद उसका शव बांग्लादेश वापस लाया गया. अन्य मृत महिलाओं के परिवारों ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं कि लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक शोषण के कारण कुछ पीड़ित आत्महत्या करने पर मजबूर हुईं. मानवाधिकार संगठन बांग्लादेशी और सऊदी अधिकारियों से मानव तस्करी नेटवर्क की जांच मजबूत करने, दुर्व्यवहार करने वाले भर्तीकर्ताओं और नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाने और कमजोर प्रवासी कामगारों के लिए सुरक्षा बेहतर करने का आग्रह कर रहे हैं.