नौकरी का झांसा देकर सेना में भर्ती, रूस-यूक्रेन युद्ध में झोंके गए बांग्लादेशी युवक

Bangladeshi News: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले चार सालों से युद्ध चल रहा है. इस संघर्ष में दस लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और दोनों देशों के लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं. रूस ने दूसरे देश के नागरिकों को सेना भर्ती कर दिया और युद्ध के मैदान में भेज रहा है. भारत के कई युवाओं ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि वे नौकरी की तलाश में रूस गए थे, लेकिन उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया और युद्ध के मैदान में भेज दिया गया. अब, बांग्लादेश के एक दर्जन से ज़्यादा लोग, जो काम की तलाश में रूस गए थे, उन्हें भी कथित तौर पर इसी तरह सेना में भर्ती कर लिया गया है और फिर उन्हें यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर किया गया. इन लोगों से क्लीनर, इलेक्ट्रीशियन या शेफ जैसी सिविलियन नौकरियों का वादा किया गया था, लेकिन रूस पहुंचने पर उन्हें मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया.

लक्ष्मीपुर के रहने वाले मकसूदुर रहमान ने बताया कि एक एजेंट के धोखे में आकर वह दिसंबर 2024 में रूस पहुंचे. उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक मिलिट्री कैंप में क्लीनर की नौकरी मिलेगी, जिसकी सैलरी 1 हजार डॉलर से 1500 डॉलर प्रति महीना होगी. लेकिन मॉस्को पहुंचने पर उन्हें रूसी भाषा में लिखे दस्तावेज़ों पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया, जो बाद में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट निकले. रहमान के अनुसार, उन्हें ड्रोन युद्ध, हथियार चलाने और मेडिकल इवैक्यूएशन की ट्रेनिंग दी गई और फिर यूक्रेन की सीमा के पास फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया. जब उन्होंने विरोध किया, तो एक रूसी कमांडर ने ट्रांसलेशन ऐप के ज़रिए उनसे कहा, “तुम्हारे एजेंट ने तुम्हें हमें बेच दिया है.”

एक लड़का भागने में हुआ कामयाब

AP ने तीन बांग्लादेशी पुरुषों से बात की जो रूसी सेना से भागने में कामयाब रहे. उन्होंने बताया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जबकि रूसी सैनिक पीछे रहते थे. उन्हें अक्सर घायल सैनिकों को ले जाने और शवों को लाने का आदेश दिया जाता था. जब उन्होंने मना किया, तो उन्हें पीटा गया, भूखा रखा गया और 10 साल जेल की धमकी दी गई. रहमान ने बताया कि उन्होंने ड्रोन हमलों में कई लोगों को मरते देखा. एक बार खाना परोस रहे एक जवान को उनकी आंखों के सामने ड्रोन हमले में मार दिया गया. सात महीने बाद पैर में गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया. वहां से वह मॉस्को में बांग्लादेशी दूतावास भाग गए और किसी तरह घर लौटने में कामयाब रहे.

नौकरी का दिया गया था झांसा

इसी तरह मोहन मियाजी नाम के एक युवक को इलेक्ट्रीशियन की नौकरी का वादा करके रूस ले जाया गया, लेकिन बाद में उसे युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया. जब उसने आदेश मानने से इनकार किया, तो उसे हथकड़ी पहनाकर, बेसमेंट में बंद कर दिया गया और टॉर्चर किया गया. कई परिवारों ने बताया कि उनके रिश्तेदार अभी भी लापता हैं. कुछ लोगों को आखिरी बार यह कहते हुए सुना गया था, “हमें युद्ध में भेजा जा रहा है, हमारे लिए दुआ करना.”

मानवाधिकार संगठन BRAC ने क्या कहा?

बांग्लादेश पुलिस और मानवाधिकार संगठन BRAC की एक जांच में पता चला है कि यह एक मानव तस्करी नेटवर्क है जिसमें बांग्लादेशी और रूसी एजेंट शामिल हैं. एक मामले में एक युवक के परिवार को बताया गया था कि वह एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करेगा, लेकिन बाद में उसकी ड्रोन हमले में मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, लगभग 40 बांग्लादेशी नागरिकों के मारे जाने की आशंका है. हालांकि, रूस, बांग्लादेशी सरकार और रूसी रक्षा मंत्रालय ने AP के सवालों का जवाब नहीं दिया. लक्ष्मीपुर के गांवों में, परिवार अभी भी अपने लापता बेटों, पतियों और भाइयों के लौटने की उम्मीद कर रहे हैं. एक पत्नी ने कहा, “मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस अपने बच्चों के पिता वापस चाहिए.”