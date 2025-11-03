Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2986612
Zee SalaamMuslim World

ट्रंप और यहूदियों के अरमानों पर ओबामा ने फेरा पानी, NY मेयर के लिए ममदानी के समर्थन का किया ऐलान

Barack Obama on New York Mayor Election: न्यूयॉर्क मेयर चुनाव अब काफी रोचक दौर में पहुंच चुका है. इस बार जोहरान ममदानी के उम्मीदवार बनने से इस चुनाव पर दुनिया भार के लोगों की निगाहें हैं. सर्वे रिपोर्ट में ममदानी को स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, चुनाव से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ममदानी का समर्थन करने का ऐलान किया है. 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:46 PM IST

Trending Photos

ओबामा के समर्थन से ममदानी का NY मेयर बनना तय!
ओबामा के समर्थन से ममदानी का NY मेयर बनना तय!

New York Mayor Election 2025: न्यूयॉर्क मेयर पद के चुनाव को लेकर अमेरिकी सियासत चरम पर है. डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार के लिए चयनित होने पर जोहरान ममदानी का दक्षिणपंती संगठन और यहूदी लॉबी विरोध कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिका के सियासी जानकार जोहरान ममदानी का पलड़ा भारी मानते हैं.

अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने न्यूयॉर्क मेयर पद के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया है. बताया जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को फोन कर उनसे बातचीत की और उन्हें पुरजोर समर्थन और सहयोग की आश्वासन दिया. इससे ममदानी का पलड़ा और भारी हो गया है.

मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान बराक ओबामा ने जोहरान ममदानी की उम्मीदवारी की जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि अगर ममदानी चुनाव जीतते हैं, तो वे उनके साथ हर कदम पर खड़े रहेंगे और उन्हें हर मुमकिन मदद देंगे. बराक ओबामा के समर्थन के ऐलान से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है. डोनाल्ड ट्रंप जोहरान ममदानी की मजहबी पहचान की वजह से लगातार विरोध करते रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर 34 साल के जोहरान ममदानी ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस समर्थन पर खुशी का इजहार किया है. उन्होंने कहा कि वे इसके लिए बराक ओबामा के बहुत शुक्रगुजार हैं. उन्होंने कहा कि "असल मायने इस बात के हैं कि शहर में नई तरह की सियासी फिजा तैयार की जाए, इसमें लोगों को नई सोच और नई दिशा मिले."

जानकारी के मुताबिक, न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव 14 नवंबर को होना है. इस चुनाव में जोहरान ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कूमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार रईस सिल्वा से होने वाला है. चुनाव से पहले हुए तमाम सर्वे और अन्य रिपोर्टों के मुताबिक, जोहरान ममदानी की स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है और वे अपने दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

ममदानी के समर्थकों का कहना है कि ओबामा जैसे पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन मिलने से उनकी उम्मीदवारी को बड़ा बल मिला है और इससे उनकी सियासी मुहिम को नई ताकत मिलेगी. वहीं लोकल सियासी हलकों में भी इस कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि बराक ओबामा का यह समर्थन न्यूयॉर्क के चुनावी समीकरणों पर असर डाल सकता है.

यह भी पढ़ें: सीमांचल में ओवैसी चुनावी भाषण नहीं मजहबी तक़रीर करते हैं; तेजस्वी यादव सुन लें, तो डर से हो जाएंगे बेहोश!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

New York Mayor Election 2025Barack ObamaZohran Mamdanimuslim news

Trending news

New York Mayor Election 2025
ओबामा ने ट्रंप-यहूदी लॉबी को दिया झटका, NY मेयर के लिए किया ममदानी के समर्थन
Bihar Assembly Election
ओवैसी भाषण नहीं मजहबी तक़रीर कर रहे हैं; तेजस्वी सुन लें, तो डर से हो जाएंगे बेहोश!
khandwa news
मदरसा के टीचर के कमरे से 19 लाख नकली नोट बरामद होने का दावा; शिक्षक गिरफ्तार
trump on pakistan
पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण, US भी करेगा जवाबी टेस्ट; ट्रंप का बड़ा दावा
shah bano case
शाह बानो की बेटी ने इमरान हाशमी और यामी गौतम को भेजा लीगल नोटिस, क्या है पूरा मामला?
Mohammad Ali Shabbir on AIMIM
बिहार में दुश्मनी, तेलंगाना में दोस्ती! कांग्रेस और AIMIM के रिश्तों पर मचा बवाल
Bangladesh news
बांग्लादेश में सियासी संग्राम, NCP का BNP और जमात पर चुनाव टालने की साजिश का आरोप
Etawah news
फॉलोअर्स और पैसे के लालच में नाबालिग ने किया देवी-देवताओं का अपमान, पुलिस ने लिया..'
Afghanistan earthquake
भूकंप के झटकों से कांप उठी अफगानिस्तान की धरती, 7 लोगों की मौत, 100 से ज़्यादा घायल
Hamas returns Israeli hostages bodies
गाजा में बंदी बनाए गए तीन इजरायली नागरिकों के शव हमास ने लौटाए, तनाव बरकरार