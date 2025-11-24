Bangladesh: बाउल सिंगर अबुल सरकार की गिरफ्तारी पर बवाल, सड़क पर उतरे मानवाधिकार संगठन

Bangladesh News: बांग्लादेश में बाउल कलाकार (लोक गायक) अबुल सरकार की गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तारी को लेकर बवाल मच गया है. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने अबुल सरकार की गैर-कानूनी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की. बाउल कलाकार पर 'धार्मिक बदनामी' का आरोप लगा है. मानवाधिकार संगठन ने इसे झूठा और मनगढ़ंत बताया.

बांग्लादेश के बाउल कलाकार अबुल सरकार की गिरफ्तारी के बाद मानवाधिकार संगठन ने एक बयान जारी किया. मानवाधिक संगठन ने अपने बयान में 'तौहीदी जनता' नामक इस्लामवादी सामाजिक संगठन के हिंसक कार्यशैली की निंदा की. इसके अलावा जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश इन फ्रांस (JMBF) ने बीते रविवार (23 नवंबर) को मानिकगंज जिले में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और सरकार से बाउल कलाकार अबुल सरकार की बिना शर्त रिहाई की मांग की.

दरअसल, बांग्लादेश में 'तौहीदी जनता' नामक इस्लामवादी सामाजिक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता बांग्लादेश में गीत- संगीत और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों में जाकर कथित तौर पर हिंसा कर रहे हैं. इस संगठन का मानना है कि गीत-संगीत से इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मानिकगंज के सिंगाइर उपजिले में बाउल गायक अब्दुर रशीद सरकार बोयाती का सालाना उर्स चल रहा था. इसी कार्यक्रम में तौहीदी जनता नाम के इस्लामवादी सामाजिक संगठन ने हमला कर दिया, जिसमें बाउल म्यूजिक सुनने वाले अब्दुल अलीम, जोहुरुल और अरिफुल इस्लाम समेत लगभग 10 लोग घायल हो गए.

मानवाधिकार संगठन ने कहा हमलावरों पर कार्रवाई न होने का आरोप लगाया. मानवाधिकार संगठन ने कहा कि बाउल सिंगर के कार्यक्रम में हमला करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई सजा नहीं हुई है. मानवाधिकार संगठन ने कहा कि यह दिखाता है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और शांति पसंद नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने में बुरी तरह नाकाम रही है. गौरतलब है कि बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होने के बाद वहां पर धार्मिक कट्टरवाद का उदय हुआ है. यही कारण है कि धर्म को बदनाम करने के नाम पर हिंसा बढ़ रही है.