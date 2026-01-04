T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर भड़का BCB

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर बढ़ते हमले को लेकर भारत के लोग आक्रोशित थे. इस बीच शाहरुख खान की IPL टीम KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग शुरू हो गई. बवाल बढ़ने के बाद BCCI के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया गया. इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है.

बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ सलाहकार आसिफ नज्रुल ने कहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. नज्रुल बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय की देखरेख भी करते हैं. KKR टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अधिकारियों ने एक इमरजेंसी मीटिंग की. इस मीटिंग के बाद आसिफ नज्रुल ने ऐलान किया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा.

BCCI सांप्रदायिक नीतियों के कारण बांग्लादेश ने लिया यह फैसला!

आसिफ नज्रुल एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि BCB ने फैसला किया है कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि BCB का यह फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आक्रामक सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में लिया गया है.



शाहरुख खान गद्दार है- bjp नेता संगीत सोम

गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज से जुड़े लोगों पर हमले की घटना के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हुए. इस बीच हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर निशाना साधना शुरू किया. देवकीनंदन ठाकुर ने मांग की कि शाहरुख खान की टीम (KKR) में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुना गया है, उन्हें टीम से बाहर निकाला जाए. BJP नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार बता दिया. इस विवाद के बाद BCCI ने निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया जाए.