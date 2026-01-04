Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3063652
Zee SalaamMuslim WorldT20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर भड़का BCB

T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर भड़का BCB

Bangladesh News: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान की KKR टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 04, 2026, 05:11 PM IST

Trending Photos

T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश टीम, KKR से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने पर भड़का BCB

Bangladesh News: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर बढ़ते हमले को लेकर भारत के लोग आक्रोशित थे. इस बीच शाहरुख खान की IPL टीम KKR से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग शुरू हो गई. बवाल बढ़ने के बाद BCCI के निर्देश पर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया गया. इस फैसले के बाद बांग्लादेश ने बड़ा ऐलान कर दिया है. 

बांग्लादेश सरकार के वरिष्ठ सलाहकार आसिफ नज्रुल ने कहा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. नज्रुल बांग्लादेश के युवा और खेल मंत्रालय की देखरेख भी करते हैं. KKR टीम से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अधिकारियों ने एक इमरजेंसी मीटिंग की. इस मीटिंग के बाद आसिफ नज्रुल ने ऐलान किया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा. 

BCCI सांप्रदायिक नीतियों के कारण बांग्लादेश ने लिया यह फैसला!
आसिफ नज्रुल एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि BCB ने फैसला किया है कि बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी. उन्होंने कहा कि BCB का यह फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड की आक्रामक सांप्रदायिक नीतियों के संदर्भ में लिया गया है.
 
शाहरुख खान गद्दार है- bjp नेता संगीत सोम
गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज से जुड़े लोगों पर हमले की घटना के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हुए. इस बीच हिंदू धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान पर निशाना साधना शुरू किया. देवकीनंदन ठाकुर ने मांग की कि शाहरुख खान की टीम (KKR) में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को चुना गया है, उन्हें टीम से बाहर निकाला जाए. BJP नेता संगीत सोम ने तो शाहरुख खान को गद्दार बता दिया. इस विवाद के बाद BCCI ने निर्देश दिया कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया जाए.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Cricket Board Newsmuslim world newsToday News

Trending news

Bangladesh news
T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश, BBCI के इस फैसले पर भड़का बांग्लादेश
Jammu and Kashmir news
कठुआ रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, ज्ञात हमलावर ने RPF जवान पर चलाई गोली
General Upendra Dwivedi UAE Visit
जनरल उपेंद्र द्विवेदी UAE दौरे पर रवाना, भारत–यूएई रक्षा रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती
Munger News
तुम नकाब खींचने पर आंदोलन करते हो और हमारी औरतों को फ्री में देखते हो; काट के नदी..'
Sambhal
Sambhal: सरकारी जमीन पर बने मदरसे को मुस्लिम ने खुद गिराया, जानें क्या है पूरा केस
Sikkim
Sikkim New CJI: कौन हैं सिक्किम हाई कोर्ट के नए CJI मुहम्मद मुश्ताक?
Zohran Mamdani on Maduro Detention
‘यह अपहरण नहीं तो क्या है?’ जोहरान ममदानी भड़के, मादुरो हिरासत पर ट्रंप को घेरा
Saudi Arabia
Saudi Arabia कैबिनेट का बड़ा फैसला- शरिया के हिसाब से होंगे पब्लिक प्लेस के नाम
Israel Syria Airstrikes
इजरायल के बाद क्यों बरसे ब्रिटेन और फ्रांस के बम? सीरिया हमले की पूरी कहानी
asaduddin owaisi on narendra modi
‘अगर ट्रंप मादुरो को ला सकते हैं, तो मसूद अजहर को क्यों नहीं?’ ओवैसी की PM से डिमांड