अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान एयरस्ट्राइक में शहादत पर ACB और ICC-BCCI ने जताया शोक

Afghanistan Cricket Player Death in Pak Airstrike: बीते दिनों पाकिस्तान की ओर से हुए हवाई हमलों में अफगानिस्तान के तीन होनहार नौजवान खिलाड़ियों की पक्तिका प्रांत में मौत हो गई थी, जिनकी पहचान कबीर आगा, सिबघतुल्लाह और हारून के रुप में हुई थी. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) के अध्यक्ष मीरवाइस अशरफ ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शहादत पर गहरा शोक व्यक्त किया. उन्होंने हमले में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की दुआएं भी की.

ACB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अशरफ के साथ जहीर खान, फरीद मलिक और शब्बीर नूरी समेत राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी नजर आए. पोस्ट में अशरफ ने लिखा, "हमारे नौजवान खिलाड़ियों के सपने चकनाचूर हो गए. उनके पास एक समृद्ध अफगानिस्तान के लिए बड़ी उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन मानवता और शांति के दुश्मनों ने उनकी उम्मीदों को बेरहमी से दफना दिया. ACB की ओर से मैं पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं."

प्रार्थना और शोक समारोह के बाद अशरफ ने राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उस स्थान का दौरा किया जहां नौजवान क्रिकेटरों को दफनाया गया है. उन्होंने शहीद लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. बीसीसीआई और आईसीसी ने भी पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगानी क्रिकेटरों के लिए शोक व्यक्त किया और इस घटना की निंदा की. आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया.

बता दें, पक्तिका प्रांत में मारे गए तीनों युवा अफगानी क्रिकेटर एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे. इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से एयरस्ट्राइक की गई, जिसमें क्रिकेटरों के साथ कई अन्य नागरिक भी मारे गए. इस त्रासदी के बाद अफगानिस्तान को पाकिस्तान में आयोजित ट्राईनेशन टी20 सीरीज में हिस्सा लेने से अपना नाम वापस लेना पड़ा. टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की जगह अब जिम्बाब्वे को शामिल किया गया है. तीसरी टीम इस सीरीज में श्रीलंका थी.

