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अमेरिका से बातचीत से पहले भर आईं गालिबाफ की आंखें, मिनाब के पीड़ितों को किया याद

Iran News: स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत से पहले ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने मिनाब घटना के पीड़ितों को याद किया. उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के साथ प्रस्तावित तकनीकी वार्ता में शामिल होने के लिए रवाना हुआ.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 21, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:47 AM IST
अमेरिका से बातचीत से पहले भर आईं गालिबाफ की आंखें, मिनाब के पीड़ितों को किया याद

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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