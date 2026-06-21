/अमेरिका से बातचीत से पहले भर आईं गालिबाफ की आंखें, मिनाब के पीड़ितों को किया याद

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US Iran Relations: ईरान के संसद स्पीकर एम.बी. ग़ालिबाफ़ ने स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत से पहले मिनाब स्कूल की घटना के पीड़ितों को याद किया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में तनाव खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच हुए 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत वाशिंगटन के साथ बातचीत के दौरान उनका बलिदान इस्लामिक रिपब्लिक के कदमों का मार्गदर्शन करेगा.
ग़ालिबाफ़ ने एक्स पर लिखा, बातचीत की तैयारी करते समय वे और ईरानी प्रतिनिधिमंडल अपने साथ मिनाब के बच्चों और ईरान के अन्य शहीदों की यादें लेकर चल रहे हैं. गालिबाफ ने लिखा, "मैं मानता हूं कि मिनाब के मासूम बच्चे और प्यारे ईरान के सभी शहीद हर पल मेरे हर काम और व्यवहार पर नज़र रखे हुए हैं. वे हमें देखते हैं और हमसे उम्मीदें रखते हैं. भगवान न करे कि मैं कभी मासूम शहीदों और ईरान के लोगों को शर्मिंदा करूं."
उन्होंने "Minab168" हैशटैग का इस्तेमाल किया और यह संदेश मिनाब स्कूल के बच्चों की याद में समर्पित किया. यह बयान तब आया जब ईरान का बातचीत करने वाला प्रतिनिधिमंडल MoU पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका के साथ तकनीकी बातचीत के पहले दौर के लिए स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिख पहुंचा. ईरान के सरकारी प्रसारक 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) के मुताबिक, ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ग़ालिबाफ़ कर रहे हैं. इसमें विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची; सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिवालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी अली बघेरी; सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती, तेल उप-मंत्री और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के चेयरमैन हामिद बोर्दे, विदेश उप-मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी और ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.
मसौदे को लेकर क्या कहा?
इस प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का मकसद चल रही राजनयिक समझ के तहत अमेरिका द्वारा किए गए वादों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना है. बातचीत करने वाले प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि बातचीत का फोकस इस बात पर होगा कि रवानगी से पहले पहले से तय वादों को पूरा किया जाए. IRIB के मुताबिक, बघाई ने कहा, "हर समझौते और समझ की परीक्षा तब होती है जब उसे लागू करने का समय आता है." उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ईरान दूसरी तरफ़ से किए गए वादों को पूरा करने पर कड़ी नज़र रखेगा, क्योंकि पहले भी वादे पूरे न किए जाने के मामले सामने आ चुके हैं.
इस्माइल बघाई ने क्या कहा?
इस्माइल बघाई ने कहा, "दूसरी पार्टी के वादा तोड़ने के हमारे अनुभव को देखते हुए, हमें उनके वादों को पूरा करवाने के लिए गंभीरता से काम करना होगा." ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने पर, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय (MFA) ने उनका स्वागत किया और कहा कि यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच हुए MoU को लागू करने की कोशिशों का हिस्सा है. स्विस MFA ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम स्विट्जरलैंड में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आगमन का स्वागत करते हैं. ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका और ईरान के बीच हुए MoU को लागू करने के सिलसिले में बर्गनस्टॉक जा रहा है."
इनपुट- (ANI)