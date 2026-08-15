इजरायल के गुनाहों पर ब्रिटेन की सख्ती से लगी नेतन्याहू को मिर्ची! बोले- "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन"

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इजरायल और ब्रिटेन के बीच कभी बेहद मजबूत रिश्ते रहे, लेकिन अब इन रिश्तों में दरार पड़ती नजर आ रही है. इसका अंदाज इजरायली वजीर-ए-आजम बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान से लगा सकते हैं, जब नेतन्याहू ने "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन" कह कर तंज कसा. इसको लेकर पूरे ब्रिटेन में तनाजा खड़ा हो गया है.
बेंजामिन नेतन्याहू पर अक्सर इस्लामोफोबिया के इल्जाम लगते रहे हैं. नेतन्याहू के इस बयान की आलोचना शुरू हो गई है. उनके इस बयान को ब्रिटिश और आयरिश यहूदी तंजीमों ने नफरत और तकसीम पैदा करने वाली भाषा करार दिया, जबकि ब्रिटेन के साबिक सरकारी अफसरों ने इसे खुला इस्लामोफोबिया बताया है.
अल-जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने यह टिप्पणी गुरुवार को प्रसारित हुए इजरायली पॉडकास्ट "मेलेक ब्लिट्जर हाइम" में की. बातचीत के दौरान वह ब्रिटिश मीडिया में इजरायल की कवरेज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे. इसी सिलसिले में उन्होंने ब्रिटिश लेखक रैंडॉल्फ चर्चिल का जिक्र किया और 1967 की छह दिवसीय जंग के दौरान इजरायल के बारे में उनकी पॉजिटिव कवरेज की तारीफ की.
इसके बाद नेतन्याहू ने मौजूदा ब्रिटेन पर तंज कसते हुए कहा कि आज के ब्रिटेन में वैसी कवरेज तलाशना मुश्किल है. हैरानी तो तब हुई जब फिलिस्तीन में इजरायली फौज और नेतन्याहू जंगी जरायम को दुनिया के सामने पेश करने वाली मीडिया की कवरेज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस देश को "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन" कहा जा सकता है.
पॉडकास्ट में नेतन्याहू ने अमेरिका के मौजूदा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की 2022 में की गई एक टिप्पणी का भी हवाला दिया. उस समय वेंस ने मुबय्यना तौर पर ब्रिटेन को दुनिया का पहला परमाणु हथियार रखने वाला "इस्लामिस्ट मुल्क" बनने की संभावना से जोड़ते हुए बयान दिया था.
नेतन्याहू ने कहा कि किसी ने कहा था कि परमाणु हथियार रखने वाली पहली इस्लामिक रिपब्लिक "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन" होगी. इसके तुरंत बाद उन्होंने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहां यानी ईरान में, ऐसी कोई दूसरी इस्लामिक रिपब्लिक न बने.
नेतन्याहू के इस बयान पर ब्रिटेन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है. ब्रिटिश और आयरिश यहूदी तंजीम मूवमेंट फॉर प्रोग्रेसिव जुडिज्म ने उनके बयान को नफरत और अलग-अलग मजहब के लोगों को बांटने वाला बताया. तंजीम के नेताओं ने कहा कि ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन में यहूदी-विरोध, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और सामाजिक तकसीम की वजह से लोगों में खौफ है, इस तरह की भाषा बेहद खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना है.
यहूदी तंजीमों ने साफ कहा कि नेतन्याहू ब्रिटेन के यहूदियों की नुमाइंदगी नहीं करते और उनके बयान ब्रिटिश यहूदियों की राय नहीं हैं. इस बयान के जरिए तंजीम ने यह संदेश देने की कोशिश की कि इजरायली वजीर-ए-आजम की सियासी भाषा को ब्रिटेन में रहने वाले यहूदियों की सामूहिक राय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए.
ब्रिटेन की साबिक वजीर-ए-आजम थेरेसा मे के डाउनिंग स्ट्रीट चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके गैविन बारवेल ने भी नेतन्याहू पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नेतन्याहू की टिप्पणी खुला इस्लामोफोबिया है. बारवेल ने यह भी कहा कि अब उम्मीद है कि वे लोग भी यह दिखावा छोड़ देंगे जो अभी तक नेतन्याहू को ब्रिटेन का दोस्त मानते हैं.
दरअसल, इजरायल और ब्रिटेन के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन 2024 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद दोनों मुल्कों के बीच कई मुद्दों पर इख्तेलाफ बढ़ गए हैं. साबिक वजीर-ए-आजम कीर स्टार्मर की अगुवाई वाली ब्रिटिश हुकूमत ने इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत रोक दी थी और हथियारों के निर्यात से जुड़े कुछ लाइसेंस भी रद्द कर दिए थे.
ब्रिटेन ने फ्रांस की तरह इजरायली हुकूमत के दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी माने जाने वाले वजीर इतामार बेन-ग्विर और बेजलेल स्मोट्रिच पर भी पाबंदियां लगाई हैं. इसके अलावा पिछले साल ब्रिटेन ने फ्रांस और कनाडा समेत अपने कुछ सहयोगी मुल्कों के साथ फिलिस्तीन को एक देश के रुप में मान्यता देने का फैसला किया था.
ग़ज़ा में जारी हिंसा को लेकर भी ब्रिटेन में इजरायल पर दबाव बढ़ाने की मांग लगातार सामने आती रही है. लेबर नेता एंडी बर्नहम ने हाल ही में ग़ज़ा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर लेबर पार्टी की शुरुआती प्रतिक्रिया पर माफी मांगी. उन्होंने माना कि पार्टी संघर्षविराम की मांग करने में बहुत देर कर चुकी थी.
बर्नहम ने कहा कि अब और कदम उठाने की जरूरत है. उनके मुताबिक ग़ज़ा में हिंसा में शामिल लोगों पर आगे और पाबंदियां लगाने के मुतबादिल पर गौर किया जाना चाहिए. इसके साथ ही गैर-कानूनी बस्तियों से होने वाले सामान के कारोबार पर रोक लगाने जैसे कदमों पर भी विचार किया जाना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि इजरायली हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए ब्रिटेन को और काम करने की जरूरत है.