बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल, गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2910490
Zee SalaamMuslim World

बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल, गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ

War on Gaza: बेल्जियम ने के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोपीय देश गज़ा में मानवीय संकट को खत्म करने में नाकाम साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि बेल्जियम सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:26 AM IST

Trending Photos

बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल, गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ

War on Gaza: यूरोपीय देश बेल्जियम के विदेश मंत्री ने गज़ा पर इजरायली हमले को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा है कि गज़ा में मानव निर्मित संकट को रोकने में यूरोपीय देश नाकाम साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने में यूरोपीय संघ विफल रहा है, इसलिए यूरोपीय संघ की विदेश नीति की विश्वसनीयता खत्म हो रही है. 

बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने यह बयान बीते शुक्रवार को दिया. उन्होंने कहा कि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यूरोपीय संघ द्वारा गज़ा में मानवीय संकट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि इस महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में बल्जियम, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा. 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गज़ा में मानवीय संकट को रोकने के लिए इजरायल पर एकतरफा प्रतिबंध लगाए जाएंगे. बेल्जियम ने यह फैसला तब लिया है, जब 27 देशों वाली यूरोपीय संघ में गज़ा युद्ध को लेकर काफी मतभेद हैं और इसी मत्भेद की वजह से इजरायल के खिलाफ यूरोपीय संघ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि जनता की नजर में यूरोपीय संघ की विदेश नीति पर से विश्वास खत्म हो रहा है. बता दें कि बीते जुलाई के महीने में यूरोपीय संघ में इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव के मुताबिक गज़ा में जंग खत्म करने को लेकर दबाव बनाना था. यूरोपीय संघ द्वारा इजरायली स्टार्ट-अप्स को मिलने वाली वित्तपोषण में कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ज्यादातर देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है. 

जुलाई में, फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस 9 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा. उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए आह्वान किया. सितंबर के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह बैठक हो गी.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

humanitarian crisis in GazaBelgian Foreign MinisterEU NewsToday News

Trending news

Pakistan News
पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान से 11 नागरिकों का किया अपहरण
Delhi News
भारत में सोने की कीमतों चमक बरकरार; सऊदी-पाकिस्तान में पहुंचा ऑल टाइम हाई, जानें रेट
Jharkhand news
झारखंड के फिजा में उपद्रवी घोलना चाहते थे जहर, आफताब-राजकुमार ने किया नाकाम
Bangladesh news
बांग्लादेश में फैल रहा है इस्लामी उग्रवाद, बांग्लादेशी पत्रकार ने किया बड़ा दावा
Arif Mohammad Khan on Rigveda
'ऋग्वेद है दुनिया की सबसे....', गर्वनर आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा क्यों कहा?
Uttarakhand news
ईद-ए-मिलादुन्नबी का ये कैसा जश्न; डीजे की धमक से चली गयी 22 साल के कासिम की जान!
Karnataka News
बर्दाश्त नहीं मुस्लिम से दशहरे का उद्घाटन; बानू मुश्ताक से की न्योता ठुकराने की अपील
Bangladesh news
अवामी लीग का SC के फैसले पर तंज; कहा- 2004 ढाका नरसंहार की सियासत को ठहराया वैध!
Nitish Kumar Urs Visit
न, न, करते इकरार कर बैठे CM नीतीश, मजार पर पहनी मुस्लिम टोपी; आखिर क्यों हुए मजबूर?
UP News
मालिक मुस्लिम, मैनेजर पाण्डेय जी; स्टाफ की चोरी पकड़ी तो लगा धर्मांतरण का इल्ज़ाम
;