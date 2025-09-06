बेल्जियम के विदेश मंत्री ने खोली EU की पोल, गज़ा संकट रोकने में नाकाम रहा यूरोपीय संघ

War on Gaza: यूरोपीय देश बेल्जियम के विदेश मंत्री ने गज़ा पर इजरायली हमले को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने कहा है कि गज़ा में मानव निर्मित संकट को रोकने में यूरोपीय देश नाकाम साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि इजरायल के खिलाफ कार्रवाई करने में यूरोपीय संघ विफल रहा है, इसलिए यूरोपीय संघ की विदेश नीति की विश्वसनीयता खत्म हो रही है.

बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट ने यह बयान बीते शुक्रवार को दिया. उन्होंने कहा कि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यूरोपीय संघ द्वारा गज़ा में मानवीय संकट को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है. उन्होंने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि इस महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में बल्जियम, फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गज़ा में मानवीय संकट को रोकने के लिए इजरायल पर एकतरफा प्रतिबंध लगाए जाएंगे. बेल्जियम ने यह फैसला तब लिया है, जब 27 देशों वाली यूरोपीय संघ में गज़ा युद्ध को लेकर काफी मतभेद हैं और इसी मत्भेद की वजह से इजरायल के खिलाफ यूरोपीय संघ कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है.

उन्होंने कहा कि जनता की नजर में यूरोपीय संघ की विदेश नीति पर से विश्वास खत्म हो रहा है. बता दें कि बीते जुलाई के महीने में यूरोपीय संघ में इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा गया था. इस प्रस्ताव के मुताबिक गज़ा में जंग खत्म करने को लेकर दबाव बनाना था. यूरोपीय संघ द्वारा इजरायली स्टार्ट-अप्स को मिलने वाली वित्तपोषण में कटौती करने का प्रस्ताव रखा गया था. हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ज्यादातर देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है.

जुलाई में, फ़्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि फ्रांस 9 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र की बैठक में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा. उन्होंने दुनिया के तमाम देशों से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए आह्वान किया. सितंबर के महीने में अमेरिका के न्यूयॉर्क में यह बैठक हो गी.