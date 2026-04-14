जश्न पर नहीं लगा ब्रेक, बांग्लादेश में बोइशाखी शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

Bangladesh News: बांग्लादेश में बंगाली नववर्ष के दिन निकाली जाने वाली बोइशाखी शोभायात्रा के खिलाफ वहां की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में मांग की गई थी कि बोइशाखी शोभायात्रा प्राचीन प्रंपरा नहीं है और यह बांग्लादेश के बहुसंख्यक समाज और इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ है, इसलिए बोइशाखी शोभायात्रा पर रोक लगा दी जाए. इसके बावजूद आज (14 अप्रैल) को बांग्लादेश में बंगाली नववर्ष का उत्सव जोर-शोर से मनाया जा रहा है. इस दौरान कई तरह के प्रदर्शन और अलग-अलग रंग-बिरंगे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके जरिए लोग खुशियां मनाया रहे हैं. सुबह से ही पूरे देश में लोग विभिन्न उत्सव कार्यक्रमों के ज़रिए नए साल का स्वागत कर रहे हैं.

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मेन प्रोग्रामों में से एक रमना बटमूल में हो रहा है, जहाँ सांस्कृतिक संस्था 'छायानट' के माहौल में, रवींद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध गीत "एशो हे बोइशाख, एशो एशो" का गायन करके इस दिन की सुबह की शुरुआत की जाती है. इसके अलावा राजधानी में रबींद्र सरोबर यानी धनमंडी इलाके में बोइशाखी उत्सव' (नया साल) का कार्यक्रम हज़ारों लोगों के एक साथ गाने से शुरू होता है.

अन्य जगहों में ढाका विश्वविद्यालय का 'चारुकला संस्थान' बोइशाखी शोभायात्रा निकालता है. इस साल, पारंपरिक 'मंगल शोभायात्रा' में थोड़ा बदलाव किया गया है, और इसका नाम बदलकर 'बोइशाखी शोभायात्रा' कर दिया गया है. बांग्लादेश के पारंपरिक कैलेंडर में, साल का पहला महीना 'बोइशाख' होता है, और बोइशाख के पहले दिन को 'पोहेला बोइशाख' कहा जाता है. इस प्रकार, हर कोई नए साल को 'पोहेला बोइशाख' के रूप में मनाता है.

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इस साल, इस 'पोहेला बोइशाख' उत्सव के साथ बंगाली नया वर्ष 1433 शुरू हो गया है. इस संदर्भ में, वर्ष 1433 के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में से एक' मंगल शोभायात्रा' का नाम एक बार फिर बदल दिया गया है. 'मंगल शोभायात्रा' यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक शोभायात्रा है, जिसके जरिए लोग अशुभ को विदा करते हैं और शुभ का स्वागत करते हैं. हालाँकि, पिछले साल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे कुछ हद तक सांप्रदायिक मानते हुए इसका नाम बदलकर 'आनंद शोभायात्रा' कर दिया था.

इस साल, नई चुनी हुई सरकार सत्ता में आई और उसने इसका नाम वापस बदलकर 'बोइशाखी शोभायात्रा' कर दिया. 'बोइशाखी शोभायात्रा' के जिरए इस साल बांग्लादेश की विरासत और सांस्कृतिक पहलुओं के एक व्यापक दायरे का उत्सव मनाया जा रहा है. ग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के परिसर में खड़ी एक इंजीनियर, सुसान ने ANI को बताया, "हमें इस मौके को एक साथ मनाने पर बहुत गर्व है. यह एकमात्र ऐसा उत्सव है जहाँ धर्म, वर्ग या किसी भी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता. हम सभी इसे मनाने के लिए एक साथ हैं. सुबह-सुबह, सूरज की नई किरणों के साथ, हम एक बेहतर भविष्य और आने वाले अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं. यह हमारे लिए एक बहुत ही खास दिन है."

उन्होंने आगे कहा "एक बंगाली होने के नाते, हमें इस परंपरा को मनाने पर सचमुच गर्व महसूस होता है। यह एक संस्कृति है, यह एक परंपरा है. यह केवल हमारी संस्कृति और देश तक ही सीमित नहीं है; बल्कि यह पूरी दुनिया और ब्रह्मांड में फैल चुकी है। यह अब एक वैश्विक आयोजन बन गया है क्योंकि दुनिया भर के लोग 'पोहेला बोइशाख' के बारे में जानते हैं, इसलिए हमें इस पर बहुत गर्व है," उन्होंने आगे कहा, "हमारी बंगाली भाषा—वह भाषा जिसके माध्यम से हमें 1952 के भाषा आंदोलन के ज़रिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली.