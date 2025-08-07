बदहाल कानून व्यवस्था, रैपिडो ड्राइवर शाहनवाज़ को बदमाशों ने मारी गोली

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से एक परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मुस्लिम रैपिडो ड्राइवर को कुछ बदमाशों ने पहले लूटा फिर गोली मार दी. यह घटना करजा थाना क्षेत्र के चिकनौटा के लालू-राबड़ी मोड़ के पास की है. घायल ड्राइवर की पहचान शाहनवाज़ के रूप में हुई है, जो बिहार के शिवहर ज़िले के रहने वाले हैं.

शाहनवाज़ पटना में रैपिडो के लिए बाइक चलाते हैं और देर रात करीब डेढ़ बजे पटना से अपने गांव शिवहर के लिए निकले थे. तड़के सुबह करीब 4 बजे जब वो करजा थाना क्षेत्र में पहुंचे, तभी तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें चिकनौटा मस्जिद के पास रोका और लूटपाट शुरू कर दी. जब रैपिडो ड्राइवर शाहनवाज ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और उनके पैर में गोली मार दी.

शाहनवाज़ ने बताया कि तीनों बदमाशों ने पहले पैसे और सामान लूटे और फिर उनकी अपाचे बाइक भी छीनकर फरार हो गए. गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, गोली पैर में लगी थी, जिसे निकाल दिया गया है और अब उनकी हालत पहले से बेहतर है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अपराधी अब तक फरार हैं.

पीड़ित रैपिडो ड्राइवर के भाई ने भी यही बताया कि शाहनवाज़ अपने घर लौट रहे थे तभी उन पर जानलेवा हमला हुआ. इस पूरी घटना में सबसे चिंता की बात यह है कि बदमाशों ने शाहनवाज़ को निशाना बनाकर सिर्फ बाइक और पैसा ही नहीं छीना, बल्कि उन्हें गोली मारने से भी नहीं हिचके.



गौरतलब है कि बिहार में लूटपाट और हत्या की घटनाए लगातार समाने आ रही है. इन घटनाओं से आम लोगों में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि बिहार में बदमाश बेखौफ हो गए हैं, उनमें कानून और शासन का कोई डर नहीं है.