भारत में 'हलाल सर्टिफिकेशन' पर वार, ओमान में उसी से सौदा; BJP सरकार की नीति ने किया दंग!

एक तरफ देश के भीतर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर हंगामा मचा हुआ है. बीजेपी शासित राज्यों में हिंदूवादी संगठन के लोग लगातार 'हलाल' के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कई मामलों में उन्हें सत्तारूढ़ दल के नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है. देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने 'नान मीट' उत्पादों पर 'हलाल' लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है. हालांकि, इसके उलट केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार का अलग रूख देखने को मिल रहा है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़ी कूटनीतिक और कारोबारी सफलता हासिल करने में जुटी है. इसी कड़ी में भारत को एक अहम कामयाबी मिली है. ओमान ने भारत के हलाल मीट सर्टिफिकेशन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है. इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. इस फैसले के बाद अब भारत सरकार की कोशिश है कि इसी तरह की मान्यता 55 इस्लामिक देशों से भी हासिल की जाए, जहां मांस और मांस उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य माना जाता है.

इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत उन सभी देशों से लगातार बातचीत कर रहा है, जहां मांस और मांस से जुड़े उत्पादों के निर्यात के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है. उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा आसानी से पहुंच दिलाना है.

पीयूष गोयल के मुताबिक, पिछले तीन से चार सालों से भारत खाड़ी देशों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है. खाड़ी देश दुनिया में हलाल उत्पादों के सबसे बड़े खरीदार माने जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश यह रही है कि अनौपचारिक और अलग-अलग तरीकों से सर्टिफिकेशन कराने के बजाय भारतीय संस्थाओं के जरिए जारी किए गए औपचारिक हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को स्वीकार किया जाए.

ओमान की ओर से भारतीय हलाल सर्टिफिकेशन को मान्यता मिलने के बाद कई फायदे सामने आएंगे. अब भारतीय निर्यातकों को बार-बार जांच और नए सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि लागत भी कम आएगी. इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों में अपने उत्पादों की पहुंच और आसान हो जाएगी.

सरकार का मानना है कि ओमान के इस फैसले के बाद अन्य इस्लामिक देशों से भी इसी तरह की स्वीकृति मिलने का रास्ता खुल सकता है, जिससे भारत के मांस और मांस उत्पादों के निर्यात को नई रफ्तार मिल सकेगी. दूसरी तरफ, मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कहना है कि बीजेपी का दोहरा रवैया को उजागर कर दिया है. एक तरफ वह देश के अंदर 'हलाल सर्टिफिकेशन' का विरोध कर रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता दिलाने के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं.

