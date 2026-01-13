Advertisement
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भड़के भाजपा नेता, ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना

Amit Malviya on Bangladesh Communal Violence: बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, इस पर भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:28 PM IST

Amit Malviya on Bangladesh Communal Violence: बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक समीर कुमार दास की हत्या के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने घटना की कड़ी आलोचना की है. भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि यह हत्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार को दिखाती है, जिन्हें बिना चुने हुए यूनुस सरकार के आने के बाद से निराशा के कगार पर धकेल दिया गया है.

साथ ही भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आएगी, तो पुश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए और भी बुरा हाल होगा. 

अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर) पर लिखा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर एक और लक्षित हमले में फेनी के डागनभुइयां में समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उन्होंने कहा कि हमलावरों ने समीर कुमार दास का ऑटो-रिक्शा भी लूट लिया, जो उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र जरिया था."

उन्होंने लिखा, "बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों समेत अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने वालों पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की है. उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार मृतकों के लिए सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा, इसके बजाय, सत्ता में बैठे व्यक्ति ने इन टारगेटेड हमलों को 'मनगढ़ंत कहानी' बताकर खारिज कर दिया है. यह संदेश डरावना है कि अल्पसंख्यक लोगों की जिंदगी मायने नहीं रखती."

इस मामले पर बांग्लादेश के बंगाली अखबार डेली मनोबकंठा ने जानकारी दी कि समीर दास रविवार शाम को अपने ऑटो-रिक्शा से घर से निकला था, जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की. बाद में स्थानीय लोगों ने उपजिला के सदर यूनियन के तहत जगतपुर गांव में एक खेत में समीर का शव पड़ा हुआ पाया. शव पर चाकू के कई निशान थे. शुरुआती पुलिस जांच से पता चला कि समीर को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया और उसका ऑटो-रिक्शा छीनने की कोशिश में बेरहमी से मार दिया गया.

इस घटना के बाद अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और कहा, "अगर ममता बनर्जी 2026 में कभी सत्ता में वापस आती हैं, तो पश्चिम बंगाल के हिंदू बंगालियों को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह और भी बुरा होगा. हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के खून के धब्बे अभी सूखे भी नहीं हैं. उन्होंने आखिर में लिखा कि कभी मत भूलो, कभी माफ मत करो."

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Amit Malviya on BangladeshSameer Kumar Das Killing in BangladeshToday News

