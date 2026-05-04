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Zee SalaamMuslim Worldबलूचिस्तान में पाक फौज के खिलाफ तेज हुए ऑपरेशन; BLA ने 11 हमलों का किया दावा

बलूचिस्तान में पाक फौज के खिलाफ तेज हुए ऑपरेशन; BLA ने 11 हमलों का किया दावा

Pakistan News: बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने बलूचिस्तान में कई हमले कर पाक सेना को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोगों को अगवा किया. इन घटनाओं में दोनों पक्षों को हानि हुई. लगातार बढ़ती हिंसा से इलाके में तनाव बना हुआ है और हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 04, 2026, 07:55 PM IST

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Pakistan News: बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने रविवार (3 मई) को ऐलान किया कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बीते 25 अप्रैल से 3 मई के बीच पूरे बलूचिस्तान में 11 ऑपरेशन किए, जिनमें पाक आर्मी के 11 जवान मारे गए और तीन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को अगवा किया गया. 

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सेना के जवानों और बलूचिस्तान से खनिज ले जाने वाले वाहनों और "स्थानीय सहयोगियों" को निशाना बनाकर किए गए थे. उन्होंने आगे कहा कि चार ऑपरेशनों में रिमोट-कंट्रोल्ड IED का इस्तेमाल किया गया, जिससे पाक फौज के जवानों और साजो-सामान को भारी नुकसान हुआ.

जीयांद बलूच ने इन हमलों के दौरान BLA को हुए नुकसान को स्वीकार किया. उन्होंने बताया कि बीते 24 अप्रैल को बलूचिस्तान के नुश्की के तारेज़ में हुई झड़पों के दौरान BLA के तीन लड़ाके मारे गए थे. BLA ने कहा कि 25 अप्रैल को मस्तंग के दश्त में, उसके लड़ाकों ने "भेष बदले हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस के तीन के लोगों" को हिरासत में ले लिया. BLA के बयान के मुताबिक हिरासत में लिए गए पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों के पास से ट्रैकिंग डिवाइस बरामद किए गए. इन लोगों से आगे की पूछताछ जारी है.

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बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने बीते 26 अप्रैल को पंजगुर-चेदगी मेन रोड को कई घंटों तक जाम रखा. इस दौरान 12 ट्रेलरों के टायर पंक्चर कर दिए गए और चालकों को चेतावनी देने के बाद रिहा कर दिया गया. इसके बाद 27 अप्रैल को भी इसी तरह का जाम लगाया गया. इस दौरान 11 और ट्रेलरों के टायर पंक्चर किए गए और चालकों को आखिरी चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया. 

बीते 28 अप्रैल को BLA ने बलूचिस्तान के दलबांदिन में एक निर्माण कंपनी के आवासीय क्वार्टरों पर हैंड ग्रेनेड से हमले किए, जिसमें पाँच लोग घायल हुए. पंजगुर के पारोम में BLA के लड़ाकों ने गोमाज़ी में पाक फौज के जवानों पर हमला किया, जब वे काफिलों को सुरक्षा देने के लिए वहाँ पहुँचे थे. BLA ने दावा किया कि इस हमले में पाक फौज के दो जवान मारे गए.

बीते 29 अप्रैल को BLA ने बलूचिस्तान के कलात शहर में ग्रेनेड के गोले दागे. इस हमले में पाक फौज के जवान और साजो-सामान, दोनों को नुकसान पहुँचा. बीते 1 मई को BLA के लड़ाकों ने चलगाज़ी, दलबांदिन में एक लीज़ साइट पर कब्ज़ा करने के बाद हथियार और एक मोटरसाइकिल ज़ब्त कर ली.

बीते 2 मई को BLA के लड़ाकों ने चेदगी, पंजगुर में पाक फौज की एक वाहन को रिमोट-नियंत्रित IED से निशाना बनाया, जिसमें पाक फौज के पाँच जवान मारे गए और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. BLA ने शादी कौर, पसनी में फौज की एक वाहन पर एक और IED हमला किया, जिसमें पाक फौज के चार जवान मारे गए और चार अन्य घायल हो गए.

बीते 3 मई को BLA के लड़ाकों ने अल-मार्क, खारान में एक और IED हमला किया, जिसमें पाक फौज के बम निरोधक दस्ते को निशाना बनाया, जिसमें पाक फौज के तीन जवान घायल हो गए. BLA ने कहा कि वह "इन सभी ऑपरेशन और हमलों की ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है और अपने इस तरह के हमलों में और तीव्रता के साथ जारी रखने के वादे को दोहराया. BLA ने कहा कि ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान से आजाद नहीं हो जाता.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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