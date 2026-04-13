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अब समुद्र के रास्ते पाकिस्तान पर किसने कर दिया हमला, तीन जवानों की मौत

BLA Attack Pakistan Coast Guard: बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने पहली बार समुद्र के रास्ते हमला किया है. इस हमले में पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के तीन जवानों की मौत हो गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:17 PM IST

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BLA Attack Pakistan Coast Guard: अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता होस्ट करने की वजह से पूरी दुनिया की निगाह पाकिस्तान पर थी. इस बीच रविवार (12 अप्रैल)  को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की एक गश्ती नाव पर विद्रोही ग्रुप बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने हमला किया. इस हमले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तीन जवान मारे गए. बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) पाकिस्तानी सेना पर हमले करती रहती है, लेकिन BLA ने पहली बार समुद्र के रास्ते हमला किया है. इस हमले ने BLA की हमला करने की बढ़ती सलाहित को दुनिया के सामने ला दी है. 

यह घटना जिवानी के तटीय जलक्षेत्र में हुई, जहाँ हथियारबंद लड़ाकों ने एक नियमित गश्त के दौरान कोस्ट गार्ड की नाव को निशाना बनाया. हमले में मारे गए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तीनों जवानों की पहचान हो गई है, जिनके नाम नायक अफ़ज़ल, सिपाही जमील और सिपाही उमर है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस हमले को समुद्री क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित हमला बताया है. वहीं, विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है और इसे एक "नौसैनिक हमला" बताते हुए इसे संघर्ष में एक रणनीतिक बढ़त के तौर पर पेश किया है.

ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के लिए सबसे अहम पोर्ट में से एक है. पाकिस्तान ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य देशों से तेल और गैस की आयत के लिए ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करता है. साथ ही ग्वादर पोर्ट चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है. ऐसे में BLA ग्वादर पोर्ट के पास हमला करके उसे असुरक्षित बनाना चाहता है, जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके. 

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बलूच लिब्रेशन आर्मी (BLA) में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग हैं. इस संगठन में कई लड़ाके उच्च शिक्षा प्राप्त और पेशेवर लोग हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BLA में बलूचिस्तान के कई डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशे से जुड़े लोग भी शामिल हैं. BLA पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करके एक स्वतंत्र देश बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वह बलूचिस्तान से प्राकृतिक संपदा और खनिज का खनन करती है, लेकिन उसका फायदा बलूचिस्तान के विकास में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अन्य राज्यों में करती हैं. वहीं, पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, आम लोगों को जबरन अगवा करने के आरोप लगते रहे हैं. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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