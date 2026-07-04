Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Muslim World
  • /BLA के सुसाइड अटैक से दहला पाकिस्तान, 30 जवानों की मौत से कांपा फौजी महकमा

BLA के सुसाइड अटैक से दहला पाकिस्तान, 30 जवानों की मौत से कांपा फौजी महकमा

BLA Suicide Attack: बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के एक कैंप पर बड़े हमले का दावा किया गया है. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कई जवानों के मारे जाने और घायल होने की बात कही है. हालांकि, पाकिस्तानी सेना ने अब तक हमले में हुए नुकसान और हताहतों को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 04, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:54 AM IST
BLA के सुसाइड अटैक से दहला पाकिस्तान, 30 जवानों की मौत से कांपा फौजी महकमा
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शहीद खामेनेई को खिराज-ए-अकीदत पेश करने के लिए तेहरान में उमड़ा जनसैलाब, ग्रैंड मोसाल
Tehran Mourning Crowd In Grand Mosalla Mosque1 hr ago
2
India Visa Services In Bangladesh2 hrs ago
3
UP NewsJul 03
4
Uttar Pradesh newsJul 03
5
iran newsJul 03