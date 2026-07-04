/BLA के सुसाइड अटैक से दहला पाकिस्तान, 30 जवानों की मौत से कांपा फौजी महकमा

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BLA Suicide Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक फौज और विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के बीच आए दिन संघर्ष होते रहते हैं. वहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पाक फौज पर घात लगाकर हमले करता है और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर रीलिज करता है. BLA ने बलूचिस्तान के ग्वादर के जिवानी इलाके के पनवान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए सुसाइड अटैक "फिदायीन"हमले की ज़िम्मेदारी ली है. BLA ने दावा किया है कि इस हमले में 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को शुक्रवार (3 जुलाई) शाम BLA की खास 'मजीद ब्रिगेड' ने अंजाम दिया. पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों ने अभी तक जिवानी हमले में हताहतों की सटीक तादाद या हुए नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) अब तक पैदल फौजियों, फौज की गाड़ियों पर हमले करती थी, लेकिन अब BLA ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के जवानों पर हमले करना शुरू कर दिया है. इससे पहले भी BLA ने नाव का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड पर गोलीबारी की थी, जिसमें पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तीन जवान मारे गए थे.
विस्फोटकों से लदे ट्रक से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का कैंप उड़ाने का दावा कर रहा BLA
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने फिदायीन हमलावर की पहचान अताउल्लाह बलूच उर्फ अजमल के रूप में बताई है. हमलावर ने कथित तौर पर शुक्रवार (3 जुलाई) की शाम करीब 6:32 बजे विस्फोटकों से लदे मज़्दा ट्रक को कोस्ट गार्ड के मज़बूत कैंप में घुसा दिया, जिससे ज़बरदस्त धमाका हुआ. एक आधिकारिक बयान में, BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा, "इस ज़बरदस्त धमाके की वजह से पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का मज़बूत औपनिवेशिक कैंप पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गया."
BLA ने वीडियो जारी कर किया बड़ा दावा
BLA की मीडिया विंग, 'हक्कल' ने 43 सेकंड का एक वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें कथित तौर पर विस्फोटक से लदा ट्रक एक बड़े धमाके से कुछ पल पहले कैंप परिसर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा है. चैनल द्वारा बाद में शेयर किए गए फुटेज से पता चला कि सैन्य ढांचे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह ज़मींदोज़ हो गया था. BLA ने बताया कि शुरुआती वाहन बम धमाके के तुरंत बाद उसकी टैक्टिकल विंग, 'फतह स्क्वाड' ने ज़मीनी हमला किया.
सुसाइड अटैक के तुरंत बाद BLA के टैक्टिकल विंग, 'फतह स्क्वाड' ने बोला हमला
BLA के बयान में कहा गया, "हमले के तुरंत बाद, हमारे संगठन की मुख्य टुकड़ी, 'फतह स्क्वाड' तेज़ी से और संगठित तरीके से आगे बढ़ी और चारों तरफ से तबाह हो चुके कैंप पर हमला कर दिया." BLA का दावा है कि फतह स्क्वाड के लड़ाकों ने बचे हुए कोस्ट गार्ड जवानों का आमने-सामने मुकाबला किया. उन्होंने दावा किया कि इस संयुक्त ऑपरेशन के दौरान 30 से ज़्यादा जवानों को मार गिराया गया. BLA के प्रवक्ता ने आगे कहा, "जख्मियों की गंभीर हालत और मलबे में दबे जवानों को देखते हुए, दुश्मन के हताहतों की तादाद में और बढ़ोतरी की पूरी संभावना है."
बलूचिस्तान की आजादी मिलने तक हमले रहेंगे जारी!
BLA ने कहा कि वह जल्द ही अपने ऑफिसियल चैनलों के ज़रिए इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी जारी करेगा. BLA ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाला उसका सशस्त्र अभियान "उसी तेजी" के साथ तब तक जारी रहेगा, जब तक कि "बलूचिस्तान की अजादी" का उसका आखिरी टार्गेट हासिल नहीं हो जाता. पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों ने अभी तक जिवानी हमले में हताहतों की सटीक तादाद या हुए नुकसान के बारे में कोई ऑफिसियल बयान जारी नहीं किया है.