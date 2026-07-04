/BLA के सुसाइड अटैक से दहला पाकिस्तान, 30 जवानों की मौत से कांपा फौजी महकमा

BLA Suicide Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक फौज और विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) के बीच आए दिन संघर्ष होते रहते हैं. वहीं, बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) पाक फौज पर घात लगाकर हमले करता है और हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर रीलिज करता है. BLA ने बलूचिस्तान के ग्वादर के जिवानी इलाके के पनवान में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड कैंप पर हुए सुसाइड अटैक "फिदायीन"हमले की ज़िम्मेदारी ली है. BLA ने दावा किया है कि इस हमले में 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हो गए. रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को शुक्रवार (3 जुलाई) शाम BLA की खास 'मजीद ब्रिगेड' ने अंजाम दिया. पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों ने अभी तक जिवानी हमले में हताहतों की सटीक तादाद या हुए नुकसान के बारे में कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है.