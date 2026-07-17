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पाक फौज पर BLA का घात लगाकर हमला, 45 जवानों के मारे जाने का दावा

Pakistan News: बलूचिस्तान के मस्तुंग में BLA ने पाकिस्तानी फौज के काफिले पर घात लगाकर हमला करने की जिम्मेदारी ली है. BLA ने 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने केवल हमले की पुष्टि की है. BLA का कहना है कि यह सुरक्षा बलों के खिलाफ उसके व्यापक अभियान का हिस्सा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:51 AM IST
पाक फौज पर BLA का घात लगाकर हमला, 45 जवानों के मारे जाने का दावा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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