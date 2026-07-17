/पाक फौज पर BLA का घात लगाकर हमला, 45 जवानों के मारे जाने का दावा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BLA ने यह हमला बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के क्वेटा-कराची हाईवे पर खदकुचा के पास हुआ. हथियारबंद विद्रोही तंजीम BLA के तर्जुमान जियांद बलूच ने कहा कि उनके तंजीम के 'फतेह स्क्वाड' ने इस घटना को अंजाम दिया. उन्होंने दावा किया कि फतेह स्क्वाड ने पहले पाक फौज के काफिले पर हमला किया, उसके बाद संबंधित फौजी काफिले की सिक्योरिटी में लगी टीम और बाद में मौके पर पहुंची पाक फौज की एक्स्ट्रा टुकड़ियों को निशाना बनाया. उन्होंने दावा किया कि BLA के जरिए सुनियोजित और जबरदस्त हमला किया गया. उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि लड़ाई अभी भी चल रही है.