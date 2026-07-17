/पाक फौज पर BLA का घात लगाकर हमला, 45 जवानों के मारे जाने का दावा

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Pakistan News: हथियाबंद विद्रोही तंजीम बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान के मस्तुंग ज़िले में जुमेरात (16 जुलाई) को पाकिस्तानी फौज के एक काफिले पर एंबुश लगाकर हमला किया. BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 45 पाकिस्तान फौज के जवानों के मारे जाने और दर्जनों दीगर के घायल होने का दावा किया. वहीं, मस्तुंग में हुए हमले को पाकिस्तानी ने माना है, लेकिन इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई, इससे जुड़ी जानकारी नहीं दी है और न ही BLA के जरिए हताहतों को लेकर किए दावे की तस्दीक की है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BLA ने यह हमला बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के क्वेटा-कराची हाईवे पर खदकुचा के पास हुआ. हथियारबंद विद्रोही तंजीम BLA के तर्जुमान जियांद बलूच ने कहा कि उनके तंजीम के 'फतेह स्क्वाड' ने इस घटना को अंजाम दिया. उन्होंने दावा किया कि फतेह स्क्वाड ने पहले पाक फौज के काफिले पर हमला किया, उसके बाद संबंधित फौजी काफिले की सिक्योरिटी में लगी टीम और बाद में मौके पर पहुंची पाक फौज की एक्स्ट्रा टुकड़ियों को निशाना बनाया. उन्होंने दावा किया कि BLA के जरिए सुनियोजित और जबरदस्त हमला किया गया. उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि लड़ाई अभी भी चल रही है.
PAK फौज के हमले में मारे गए आम लोग, BLA ने लगाया इल्जाम
BLA के तर्जुमान जियांद बलूच ने कहा कि वह इस हमले का विस्तृत ब्यौरा जारी करेगा. इसमें पाकिस्तानी बलों को हुए जान-माल के नुकसान का उनका आकलन भी शामिल होगा. इसके साथ ही BLA ने पाक फौज पर इल्जाम लगाया कि मस्तुंग के इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भी हमले किए, जिसमें आम नागरिक भी मारे गए या घायल हुए. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से तस्दीक नहीं हो सकी.
1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच BLA ने PAK फौज पर किए 48 हमले
गौरतलब है कि BLA ने 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच बलूचिस्तान में 48 हमले करने की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि ये हमले पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ख़िलाफ़ एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा थे. अलग-अलग बयानों में, प्रवक्ता जियांद बलूच ने आरोप लगाया कि इन ऑपरेशनों में मस्तुंग, नुश्की, केच, सुराब, खुज़दार, ज़ियारत, खारन और कलात ज़िलों में सेना के काफ़िलों, चेकपोस्ट, पुलों और सप्लाई रूट को निशाना बनाया गया.