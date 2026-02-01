'ऑपरेशन हेरोफ फेज-2' के बाद बौखलाया पाकिस्तान, BLA 98 लड़ाकों को उतारा मौत के घाट

Balochistan Unrest: अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) ने बीते शनिवार (31 जनवरी) को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा समेत नुश्की, कलात, मस्तूंग, दलबंदीन, खरान, ग्वादर, पसनी, तुंप, बुलेदा और धादर समेत कई इलाकों में एक साथ कई सिलसिलेवार हमले को अंजाम दिया. BLA ने इन हमलों को 'ऑपरेशन हेरोफ फेज-2' का नाम दिया. इन हमलों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस बल, पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशन, बैंक, इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (ISI) के कैंपस को निशाना बनाया गया. इस हमले में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 84 जवान मारे गए, वहीं, BLA के लड़ाकों ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को बंधक बना लिया.

बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) के प्रवक्ता जीयांद बलूच ने एक बयान में कहा कि BLA के लड़ाकों ने लगभग 10 घंटों तक हमले को जारी रखा, कुछ समय के लिए BLA ने कई सड़कों और क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिससे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित रही. वहीं, पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन लॉंच किया, जिसमें अब तक BLA के 98 लड़ाके मारे जा चुके हैं.

बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) ने यह भी दावा किया कि हमलों के दौरान 18 सुरक्षाकर्मियों को बंदी बना लिया गया. BLA ने यह भी दावा किया कि 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर या तो कब्जा कर लिया गया या उन्हें नष्ट कर दिया गया, इनमें कथित तौर पर सरकारी दफ्तर, बैंक और जेल शामिल थे. इसके अलावा, संगठन ने दावा किया कि इस सिलसिलेवार हमले के तहत 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई.

बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी (BLA) ने यह भी आरोप लगाया कि उसके लड़ाके कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब रहे और ऑपरेशन के दौरान कुछ इलाकों पर सीमित समय के लिए नियंत्रण का दावा किया. 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में एक ऑपरेशन किया. इस ऑपरेशन के दौरान सेना ने कथित तौर पर एक रिहायशी परिसर पर हमला किया, जहां मजदूर ठहरे हुए थे. बताया गया है कि पीड़ित तहसील जहरी के दो परिवारों के थे. रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्वादर की घटना में महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग मारे गए, जबकि लगभग 10 अन्य घायल हो गए.

इस बीच, तुर्बत से मिली खबरों के अनुसार, पाकिस्तानी सैनिकों ने तुर्बत जिले के फुलाबाद के नागरिक इलाकों में मोर्टार के गोले दागे. कथित तौर पर गोलाबारी में एक 15 साल का लड़का मारा गया. हमले में एक पांच साल का बच्चा और दो महिलाओं के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई. फुलहाबाद में गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर इलाके में घरों को गिराना शुरू कर दिया था, जिससे क्षेत्र में जारी हिंसा के बीच तनाव और बढ़ गया.