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15 दिनों में 48 हमलों का दावा, बलूचिस्तान में BLA ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें

Balochistan News: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसने 1 से 14 जुलाई के बीच बलूचिस्तान में 48 हमले किए. BLA के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकारों, चेकपोस्टों और सप्लाई रूट्स को निशाना बनाया गया. BLA ने कई पाकिस्तानी फौजी के मारे जाने का दावा किया, जबकि उसने अपने पांच लड़ाकों की मौत की भी तस्दीक की. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 16, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:37 PM IST
15 दिनों में 48 हमलों का दावा, बलूचिस्तान में BLA ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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