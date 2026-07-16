/15 दिनों में 48 हमलों का दावा, बलूचिस्तान में BLA ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें

BLA के मुताबिक 1 जुलाई को दश्त, मस्तुंग में पाकिस्तान फौज की सप्लाई गाड़ी को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी फौज के दो जवान मारे गए. BLA ने नुश्की और पंजगुर में कार्गो गाड़ियों पर हमले करने का भी दावा किया, जिसे उसने आर्थिक नाकेबंदी का हिस्सा बताया. 3 जुलाई को BLA ने इल्जाम लगाया कि नुश्की और मस्तुंग में IED हमलों में कम से कम दो सिक्योरिटी अहलकार मारे गए और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक पुल भी शामिल था, को नुकसान पहुँचा. BLA ने यह भी दावा किया कि उसने हरनाई, ज़ियारत और डालबंदिन में हाईवे पर अस्थायी नाकेबंदी की, पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया और कई पुलों और कमर्शियल गाड़ियों को तबाह कर दिया.