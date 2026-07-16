/15 दिनों में 48 हमलों का दावा, बलूचिस्तान में BLA ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें

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Balochistan News: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने बलूचिस्तान में 15 दिनों के दौरान 48 हमले करने की ज़िम्मेदारी ली है. BLA का दावा है कि पाकिस्तानी फौज के काफिले, चेकपोस्ट, पुलों और सप्लाई रूट को निशाना बनाकर किए गए इन सुनियोजित हमलों में 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार मारे गए और कई दीगर घायल हुए. BLA के तर्जुमान जियांद बलूच के बयानों के मुताबिक तंजीम के लड़ाकों ने 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच मस्तुंग, नुश्की, केच, सुराब, खुज़दार, ज़ियारत, खारन और कलात ज़िलों में कई हमले किए हैं, जिसमें इम्प्रोवाइज़्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से किए गए धमाके भी शामिल हैं.
BLA के मुताबिक 1 जुलाई को दश्त, मस्तुंग में पाकिस्तान फौज की सप्लाई गाड़ी को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी फौज के दो जवान मारे गए. BLA ने नुश्की और पंजगुर में कार्गो गाड़ियों पर हमले करने का भी दावा किया, जिसे उसने आर्थिक नाकेबंदी का हिस्सा बताया. 3 जुलाई को BLA ने इल्जाम लगाया कि नुश्की और मस्तुंग में IED हमलों में कम से कम दो सिक्योरिटी अहलकार मारे गए और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एक पुल भी शामिल था, को नुकसान पहुँचा. BLA ने यह भी दावा किया कि उसने हरनाई, ज़ियारत और डालबंदिन में हाईवे पर अस्थायी नाकेबंदी की, पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया और कई पुलों और कमर्शियल गाड़ियों को तबाह कर दिया.
BLA ने बाद के दिनों में केच, नुश्की और खुज़दार में पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकारों पर हमलों की ज़िम्मेदारी भी ली, जिसमें मिलिट्री कैंपों पर ग्रेनेड हमले, पेट्रोलिंग करने वालों पर हमले और अहमद वाल में पुलिस स्टेशन पर कुछ देर के लिए कब्ज़ा करने के बाद उसे आग के हवाले करना शामिल है. BLA ने कहा कि सबसे भीषण लड़ाई 7 जुलाई को हरनाई के पास खलीफ़ात इलाके में हुई, जहाँ झड़पों के दौरान कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए. साथ ही, 14 जुलाई को क्वेटा-कराची हाईवे पर एक अहम पुल को धमाके से उड़ा दिया गया.
BLA ने माना कि ऑपरेशन के दौरान उसके पाँच लड़ाके भी मारे गए, जिनकी पहचान रहीमउल्लाह उर्फ़ ज़फ़र, खैर मोहम्मद उर्फ़ हमल, संगत काका उर्फ़ रशीद, मसूद उर्फ़ सामी और शाह नज़र उर्फ़ बादल के तौर पर की गई. बयान के आखिर में BLA ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ़ अपना हथियारबंद मुहिम जारी रखने के इरादे को दोहराया.