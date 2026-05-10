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बलूचिस्तान से बन्नू तक BLF के हमलों से दहल उठा पाकिस्तान, 15 पुलिसकर्मियों की मौत

BLF suicide attack in Pakistan: पाकिस्तान के बन्नू जिले में BLF ने एक पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमला किया. इस हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. विस्फोट में पुलिस चौकी पूरी तरह तबाह हो गई. इसी बीच BLF ने बलूचिस्तान में 10 हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कई सुरक्षाकर्मियों और कथित सरकारी एजेंटों के मारे जाने का दावा किया.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 10, 2026, 06:52 PM IST

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बन्नू में आत्मघाती हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करते अधिकारी
बन्नू में आत्मघाती हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करते अधिकारी

Pakistan News: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत एक बार जोरदार बम धमाकों की गूंज से दहल उठा. खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में शनिवार (9 मई) की देर रात बम विस्फोट हुआ. इस विस्फोट आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, पुलिस चौकी मलबे में बदल गई और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इस हमले के बाद बचाव दल रातभर मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटा रहा. 

दूसरी ओर बलूचिस्तान में भी लगातार हमलों की जिम्मेदारी लेकर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, बन्नू के फतेह खेल पुलिस चौकी पर एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी घुसा दी. इस हमले में कम से कम 15 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. 

अधिकारियों ने बताया कि धमाका इतना शक्तिशाली था कि पूरी चौकी पूरी तरह तबाह हो गई और कई जवान मलबे के नीचे दब गए. बन्नू के डीआईजी सज्जाद खान ने कहा कि विस्फोट की वजह से चौकी को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पुलिसकर्मी मलबे में दब गए, बाद में बचाव दल ने ढही इमारत से तीन पुलिसकर्मियों को जिंदा बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि पूरी रातभर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. 

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रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाका इतना तेज था कि जिले के दूर-दराज इलाकों तक इसकी आवाज सुनाई पड़ी. आसपास के घरों और आम लोगों की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस चौकी पूरी तरह नेस्तानाबूद हो गई और धमाके की वजह से कई घरों की छतें गिर गईं.

रेस्क्यू टीम के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अंधेरा होने और दोबारा हमले की आशंका मद्देनजर राहत और बचाव अभियान चलाना मुश्किल हो गया था. उन्हें डर था कि हमलावर बचाव दल और अतिरिक्त पुलिस बल को भी निशाना बना सकते हैं. इस घटना के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने हमले की कड़ी निंदा की है.

इसी बीच इतवार (10 मई) को बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) ने दावा किया कि उसने बलूचिस्तान के कई इलाकों में 10 अलग-अलग अभियान चलाए. बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने दावा किया कि खरान, वाशुक, आवारान, केच और मस्तुंग में हुए हमलों में 10 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी और चार ऐसे लोग मारे गए जिन्हें संगठन ने सरकारी एजेंट बताया.

BLF के प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलोच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने सीमा सुरक्षा चौकियों, सैन्य शिविरों, सैन्य काफिले, सड़क निर्माण कंपनी की सुरक्षा में लगे लोगों और कथित सरकारी एजेंटों को निशाना बनाया. BLF ने यह भी दावा किया कि हमलों के दौरान हथियार कब्जे में लिए गए और निगरानी कैमरे तबाह हो गए.

BLF ने आगे कहा कि 3 मई को उसके लड़ाकों ने खरान शहर की गाजी रोड पर स्थित सीमा सुरक्षा चौकी पर रॉकेट और ग्रेनेड दागे. संगठन का दावा है कि इससे चौकी के भीतर भारी नुकसान हुआ और कई लोग हताहत हुए हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने दावा किया कि पाकिस्तानी फौजद ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आसपास मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की और हमलावरों का पीछा करने के लिए बिना छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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