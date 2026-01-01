Advertisement
पूर्व PM खालिदा जिया की मौत की जिम्मेदार है शेख हसीना, BNP के आरोप पर मचा बवाल

Khaleda Zia Death Controversy: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है. खालिदा जिया की पार्टी के वरिष्ठ नेता नजरुल इस्लाम ने खालिदा जिया की मौत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:50 AM IST

Khalida Jiya Death Controversy: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का बुधवार (31 दिसंबर) को इंतकाल हो गया. वह पिछले लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं. अब उनकी मौत को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य नजरुल इस्लाम खान के बयान ने तहलका मचा दिया है. उन्होंने खालिदा जिया की मौत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार बताया है. 

खालिदा जिया की नमाज-ए-जनाजा से पहले बुधवार (31 दिसंबर) को मानिक मिया एवेन्यू में नजरुल इस्लाम ने कहा कि 8 फरवरी, 2018 को, खालिदा जिया, फासीवादी हसीना के निजी बदले का शिकार होने के बाद जेल गईं और वह गंभीर रूप से बीमार होकर जेल से बाहर आईं.

नजरुल इस्लाम ने कहा कि खालिदा जिया की लंबी कैद, जरूरी मेडिकल देखभाल से इनकार और विदेश में इलाज कराने पर प्रतिबंध की वजह से उनके स्वास्थ्य को खतरनाक नुकसान हुआ और आखिरकार उनकी मौत हो गई. उन्होंने बांग्लादेश के और विदेश के डॉक्टरों का हवाला देते हुए कहा कि खालिदा जिया की बीमारी इसलिए बढ़ गई, क्योंकि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने नहीं दिया गया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शेख हसीना इस मौत की जिम्मेदारी से कभी मुक्त नहीं होंगीं. 

बता दें कि खालिदा जिया की मौत के बाद उसी दिन बुधवार (31 दिसंबर) को उनके पार्थिव शव को बांग्लादेश की संसद के साउथ प्लाजा में एक मंच पर ले जाया गया, जहां उनकी नमाज-ए-जनाजा पढ़ी गई. इसके बाद नजरुल इस्लाम ने पार्टी की तरफ से खालिदा जिया की संक्षिप्त जीवन गाथा पढ़ी. साथ ही उन्होंने लोगों से खालिदा जिया के लिए दुआ करने का आग्रह किया. आखिर में खालिदा जिया को सुपुर्द-ए-ख़ाक कर दिया गया.

गौरतलब है कि खालिदा जिया पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थीं. खालिदा जिया कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं. हाल ही में दिल और फेफड़ा से संबंधित समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 23 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रही थीं. उन्हें लिवर सिरोसिस, डायबिटीज, गठिया और किडनी, फेफड़े, दिल और आंखों से जुड़ी पुरानी समस्याएं शामिल भी थीं. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

