बांग्लादेश में हिंसा के बीच 17 साल बाद अपने वतन लौटे पूर्व PM के बेटे, सियासी हलचल तेज

Bangladesh News: बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच हिंसा का दौर जारी है. इस हिंसा के बीच अगले साल 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं. इस चुनाव से पहले बांग्लादेश में राजनीतिक सरगर्मी देखी जा रही है. करीब 17 साल बाद BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौट रहे हैं.

तारिक रहमान लंदन से ढाका पहुंचे हैं. तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट गुरुवार सुबह सिलहट उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी. तारिक और उनके साथियों को लेकर फ्लाइट BG-102 सुबह 9:57 बजे एयरपोर्ट पर उतरी. यह लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लगभग 12:23 बजे रवाना हुई थी. कार्यवाहक अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए नेता और समर्थक एयरपोर्ट पर जमा हुए थे.

अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

एक घंटे के स्टॉपओवर के बाद फ्लाइट एयरपोर्ट से रवाना होगी और सुबह 11:50 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेगी. पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों सहित BNP के वरिष्ठ नेता ढाका एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं. तारिक के साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान, बेटी बैरिस्टर ज़ैमा रहमान और अन्य निजी सहयोगी हैं. ढाका पहुंचने पर, तारिक पार्टी नेताओं, समर्थकों और देश को संक्षिप्त रूप से संबोधित करेंगे. वह लोगों को धन्यवाद देंगे और अपनी सुरक्षित वापसी के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एक छोटी प्रार्थना करेंगे.

BNP ने किया रुख साफ

BNP मीडिया सेल के संयोजक प्रोफेसर डॉ. मौदूद हुसैन आलमगीर पावेल ने कहा, "तारिक रहमान की फ्लाइट ढाका के रास्ते सिलहट के उस्मानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:56 बजे उतरी." विमान यहां एक घंटे के स्टॉपओवर के बाद ढाका एयरपोर्ट के लिए रवाना होगा. BNP स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "यह न तो कोई जनसभा है और न ही कोई औपचारिक स्वागत कार्यक्रम. यह सिर्फ उनके लिए देशवासियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करने और बेगम खालिदा जिया और सभी नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना करने का एक कार्यक्रम है."

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि तारिक की वापसी ऐसे समय में हुई है जब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनकी मां लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं. खालिदा जिया फिलहाल अपनी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती हैं.