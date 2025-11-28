Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3022212
Zee SalaamMuslim World

वोट से पहले सड़कों पर चली लाठियां, बांग्लादेश में विपक्षी दल आमने-सामने; 25 जख्मी

Bangladesh News: बांग्लादेशी मीडिया ने जमात उम्मीदवार मंडल के हवाले से बताया कि वह और उनके पार्टी कार्यकर्ता पहले से तय प्रचार प्रोग्राम के तहत लगभग 150 बाइक के साथ गांव गए थे. इस दौरान हिंसक झड़प हो गई है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 28, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

वोट से पहले सड़कों पर चली लाठियां, बांग्लादेश में विपक्षी दल आमने-सामने; 25 जख्मी

Bangladesh News: बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. आए दिन बांग्लादेश के अलग-अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं. बांग्लादेश के पबना जिले में चुनावी प्रचार के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 25 लोग घायल हो गए. यह जानकारी लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है.

दरअसल, ये दोनों ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने शेख हसीना की सरकार को गिराने में मोहम्मद यूनुस का समर्थन किया था. हालांकि, आज आलम ये है कि बांग्लादेश के आगामी आम चुनाव से पहले दोनों पार्टियां कई फैसलों को लेकर यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी हैं. पबना में गुरुवार दोपहर को हिंसा भड़क गई. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगा रहे हैं. घायलों में से सात को ईश्वरदी उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया. वहीं, बाकी घायलों का अलग-अलग प्राइवेट क्लीनिक में इलाज किया गया.

ईश्वरदी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (ओसी), एएसएम अब्दुन नूर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि वे हिंसक झड़प की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की. बांग्लादेश के बंगाली अखबार प्रोथोम आलो ने स्थानीय लोगों और चश्मदीदों के हवाले से बताया कि जब जमात के उम्मीदवार अबू तालेब मंडल के प्रचार के लिए उस इलाके में गए तो बीएनपी उम्मीदवार के समर्थकों ने उन्हें रोका. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच बहस और हाथापाई बढ़ गई. हालांकि, इसके बाद अबू ताबेल मंडल वहां से चले गए, लेकिन वापस आते समय फिर से झड़प हो गई. इस समय कथित तौर पर कई गोलियां चलीं, और उनकी गाड़ी के साथ कई बाइक में तोड़फोड़ की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेशी मीडिया ने जमात उम्मीदवार मंडल के हवाले से बताया कि वह और उनके पार्टी कार्यकर्ता पहले से तय प्रचार प्रोग्राम के तहत लगभग 150 बाइक के साथ गांव गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि वापस आते समय बीएनपी उम्मीदवार हबीबुर रहमान के समर्थकों ने उन पर हमला किया और गोलियां चलाईं. इसके अलावा, कई बाइकों में तोड़फोड़ हुई. मंडल ने दावा किया कि उनके कम से कम 50 समर्थक घायल हो गए, जिनमें से छह को गोली लगी थी. जिन्हें गोली लगी थी, उन्हें राजशाही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि दूसरों का इलाज वहीं चल रहा है.

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Bangladesh newsBangladesh Jamaat

Trending news

Bangladesh news
वोट से पहले सड़कों पर चली लाठियां, बांग्लादेश में विपक्षी दल आमने-सामने; 25 जख्मी
UP News
योगी सरकार के फैसले से बढ़ी मुश्किल; अब नौकरी-एडमिशन-योजनाओं में आधार नहीं बनेगा DOB
UP News
इन 50 जगहों के नाम बदल चुकी है UP सरकार; अब इन 12 शहरों के रखे जाएंगे हिंदी नाम
Maulana Firangi Mahali on Polygamy Ban Bill
‘एक से ज्यादा शादी इस्लाम का हिस्सा’, बहुविवाह पर मौलाना फिरंगी महली का बड़ा बयान
Pakistan News
पाकिस्तान में सियासी भूचाल, अदियाला जेल सुपरिटेंडेंट पर अवमानना का केस
Bangladesh news
बांग्लादेश की पूर्व PM Khaleda Zia की हालत है क्रिटिकल, समर्थकों में बढ़ी बेचैनी
arunachal pradesh news
पहले लिया 'भारत माता की जय' बोलवाकर देशभक्ति का टेस्ट, फिर दी मदरसा हटाने की धमकी!
Israel Syria conflict
गाजा-लेबनान के बाद सीरिया में खून की होली, इजरायली गोलीबारी इतने लोगों की मौत
Jammu demolition case
सरकार ने मुस्लिम पत्रकार का बुलडोजर से गिराया घर, हिंदू शख्स ने दे दी अपनी जमीन
UP News
अमर सिंह की बेटियों पर टिपण्णी मामले में आज़म खान बरी; कोर्ट ने कहा नहीं मिले सबूत