बांग्लादेश में चुनाव से सड़कों पर खूनी संघर्ष; ढाका के निर्दलीय प्रत्याशी को दिनदहाड़े मारी गोली, BNP ने बताया साजिश

Bangladesh News Today: बांग्लादेश में अगले साल फरवरी माह में आम चुनाव है. उससे पहले पूरे देश में चुनावी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल लगातार गहराता जा रहा है. राजधानी ढाका में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं. ढाका-8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी को गोली मार कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां हालात और ज्यादा भयावह हो गए हैं.

इस घटना को लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सेक्रेटरी जनरल मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने गंभीर चिंता जताई है. इतवार (14 दिसंबर) को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आशंका जाहिर की कि शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले जैसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं. BNP नेता ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश के दुश्मन एक बार फिर देश को अस्थिर करने की साजिश कर रहे हैं और इसके लिए टारगेट किलिंग जैसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है.

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि जब बांग्लादेश एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है और देश के लोग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के जरिए एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि यह हालात देश को अस्थिर करने की सोची-समझी कोशिश की ओर इशारा करते हैं.

BNP नेता ने बताया कि उनकी पार्टी ढाका-8 के निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करती है. उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद यह डर पैदा हो गया है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं. फखरुल ने यह बयान मीरपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान दिया.

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 13वें संसदीय चुनाव और रेफरेंडम के कार्यक्रम का ऐलान किया था. इसके ठीक एक दिन बाद शुक्रवार को ढाका में शरीफ उस्मान हादी को गोली मार दी गई. हमले में उन्हें सिर में गोली लगी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल उनका इलाज ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में चल रहा है.

इस दौरान मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने 14 दिसंबर के ऐतिहासिक महत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जब पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन फोर्स की हार तय हो चुकी थी और लिबरेशन वॉर फोर्स ने ढाका को घेर लिया था, तब पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों ने एक साजिश के तहत बांग्लादेश के प्रमुख बुद्धिजीवियों को निशाना बनाया.

फखरुल ने कहा कि उस समय विश्वविद्यालयों के शिक्षक, डॉक्टर, शोधकर्ता, लेखक, पत्रकार और कई अन्य पेशेवरों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई. उनका कहना था कि यह सब बांग्लादेश को बौद्धिक रूप से कमजोर करने के मकसद से किया गया था.

बता दें कि बांग्लादेश में हर साल 14 दिसंबर को शहीद बुद्धिजीवी दिवस मनाया जाता है. इस दिन 1971 में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों द्वारा सैकड़ों बुद्धिजीवियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, पत्रकारों और कलाकारों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी ताकि नवगठित बांग्लादेश को एक मजबूत और स्वतंत्र राष्ट्र बनने से रोका जा सके.

