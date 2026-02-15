Advertisement
तारिक रहमान बांग्लादेश के नए PM के रूप में लेंगे शपथ; भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को मिला न्योता

Bangladesh Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में BNP चीफ तारिक रहमान 17 फरवरी को शपथ लेंगे. इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Bangladesh Tarique Rahman Oath Ceremony: बांग्लादेश में बीते 12 फरवरी को आम चुनाव हुए, जिसमें तारिक रहमान की सदारत वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने शानदार प्रदर्शन किया. 13 फरवरी को इस चुनाव के परिणाम आए, जिसमें BNP ने 299 सीटों में से 209 सीटें हासिल कीं. अब BNP प्रमुख तारिक रहमान मंगलवार (17 फरवरी) को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. इस शपथ समारोह के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई. तारिम रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है. 

BNP के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि 17 फरवरी बांग्लादेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा. उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित सांसद 17 फरवरी की सुबह पद की शपथ लेंगे. उन्होंने कहा कि शाम को नए मंत्रिमंडल का गठन होगा और सभी सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के संसद भवन के दक्षिण प्लाजा में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. तारिक रहमान को वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन शपथ दिलाएंगे. बता दें कि इस चुनाव में BNP के अच्छे प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की बात कही. 

PM मोदी ने कहा कि भारत, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा. PM मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई देते हुए कहा "मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए श्री तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं." उन्होंने आगे कहा "मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं."

हालांकि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में PM मोदी की जगह विदेश मंत्री एस. जयशंकर या उप राष्ट्रपति राधाकृष्णन जाएंगे. क्योंकि 17 फरवरी को मुंबई में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में PM व्यस्थ रहेंगे. 

गौरतलब है कि तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत पाकिस्तान समेत 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता दिया गया है. उनके नाम नीचे हैं.

1. भारत
2. पाकिस्तान
3. चीन
4. श्रीलंका
5. नेपाल
6. मालदीव
7. भूटान
8. सऊदी
9. संयुक्त अरब अमीरात (UAE)
10. तुर्की 
11. कतर
12. मलेशिया
13. ब्रुनेई

