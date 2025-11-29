Advertisement
Zee SalaamMuslim World

शेख हसीना सरकार ने दिया था खालिदा जिया को जेल में Slow Poison! BNP के दावे से बांग्लादेश में उबाल

Begum Khaleda Zia News: खालिदा जिया की बिगड़ती सेहत और उनके बेटे व पार्टी नेताओं के आरोपों से बांग्लादेश की सियासत में तनाव बढ़ गया है. BNP का दावा है कि जेल में उन्हें धीमा जहर दिया गया था. वहीं, समर्थक देशभर में उनके स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति अब भी अनिश्चित है. मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी हालात नाजुक बताई जा रही है.  

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 06:24 PM IST

बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस के साथ पूर्व पीएम खालिदा जिया (फाइल फोटो)
बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस के साथ पूर्व पीएम खालिदा जिया (फाइल फोटो)

Bangladesh News Today: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया की सेहत को लेकर लगातार चिंता बढ़ती जा रही है. उनकी तबीयत में सुधार को लेकर अब तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. देशभर में उनके समर्थक उनके लिए दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं. 

इसी बीच BNP की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिर्जा अब्बास ने शनिवार (29 नवंबर) को एक बड़ा और चौंकाने वाला आरोप लगाया है. बांग्लादेशी मीडिया यूएनबी की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास ने कहा कि खालिदा जिया की बीमारी स्वाभाविक नहीं है बल्कि अवामी लीग सरकार के दौरान जेल में रहते हुए उन्हें धीमा जहर (Slow Poisoning) दिया गया था.

मिर्जा अब्बास ने कहा, "बेगम खालिदा जिया की बीमारी प्राकृतिक नहीं है. जब वह जेल में थीं, तब उन्हें स्लो पॉइजनिंग दिया गया था. उनकी स्थिति बेहद चिंताजनक है और यह बीमारी अचानक नहीं हुई है." उन्होंने आरोप लगाया कि "यह सब इसलिए किया गया क्योंकि खालिदा जिया ने लोकतंत्र, आजादी और देश की संप्रभुता के मुद्दों पर हमेशा सख्त रुख अपनाया है. इसलिए उन्हें शासन के जरिये जुल्म, यातना और दबाव का सामना करना पड़ा."

बांग्लादेश के पूर्व पीएम पीएम की हालत नाजुक

ढाका में बांग्लादेश फोटो पत्रकार संघ के ऑडिटोरियम में आयोजित रूपोशी बांग्ला फोटोग्राफी एग्जीबिशन एंड कॉम्पिटिशन के विजेताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में BNP ने लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने घरों में खालिदा जिया की सेहत के लिए दुआ करें.

मिर्जा अब्बास ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार रात ढाका के एवरकेयर हॉस्पिटल में खालिदा जिया से मुलाकात की. उनकी स्थिति देखकर वे भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "वह एक ऐसी नेता हैं जिन्हें देश की जनता बेहद चाहती है. उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है. सभी लोग उनके सेहतयाबी के लिए दुआ करें."

इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के निर्देश पर खालिदा जिया की कानूनी टीम ने भी अस्पताल पहुंचकर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली. टीम के एक सदस्य ने अस्पताल से लौटने के बाद फेसबुक पर लिखा कि खालिदा जिया बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और उन्हें निरंतर डॉक्टरों की देखरेख की जरुरत है.

खालिदा जिया के बेटे का भावुक संदेश

इधर, खालिदा जिया के बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी सोशल मीडिया पर अपनी मां के लिए एक भावुक संदेश साझा शेयर किया. उन्होंने लिखा, "ऐसे मुश्किल समय में मैं भी किसी बेटे की तरह अपनी मां के स्पर्श के लिए तरसता हूं, लेकिन मेरे पास यह अधिकार भी नहीं कि मैं उनसे मिल सकूं."

तारिक रहमान ने यह भी कहा कि उनकी सियासी मजबूरी और निर्वासन में होने की वजह से वह मां के सबसे मुश्किल वक्त में उनके पास नहीं रह पा रहे हैं. तारिक रहमान ने उम्मीद जताई कि सियासी हालात जल्द बदलेंगे और वह अपने देश वापस लौट सकेंगे. दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तारिक रहमान जल्द ही बांग्लादेश लौट सकते हैं.

Bangladesh newsBegum Khaleda Zia NewsMuslim World

