/Qatar News: कतर गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की मौत, चार शव आज लाए जाएंगे भारत

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Qatar Gas Plant Explosion: कतर के रास लाफान गैस प्लांट में ज़बरदस्त धमाका हुआ. इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 12 भारतीय शामिल थे. सभी भारतीयों के शव अब भारत वापस लाए जा रहे हैं. इनमें से चार के शव आज लाए जा रहे हैं. कतर के दोहा में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, "रास लाफान घटना में जान गंवाने वाले 12 भारतीय नागरिकों में से चार के पार्थिव शरीर आज भारत वापस लाए जा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि बाकी पार्थिव शरीर भी जल्द ही वापस लाए जाएंगे. दूतावास ने परिवारों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है."
दूतावास ने आगे कहा कि उसने सभी घायल भारतीयों से संपर्क बनाए रखा है. हम सहयोग और तालमेल के लिए कतर के अधिकारियों और भारतीय समुदाय के संगठनों का धन्यवाद करते हैं. दरअसल, 21 जून को कतर के रास लाफान गैस प्लांट में एक धमाका हुआ. इस घटना में कम से कम 13 कर्मचारियों की मौत हो गई, जिनमें 12 भारतीय कर्मचारी शामिल थे, जबकि 66 लोग घायल हो गए.
कतर के अधिकारियों ने क्या कहा?
कतर के अधिकारियों ने कहा, "यह घटना मेंटेनेंस के लिए कामकाज बंद होने के बाद उसे दोबारा शुरू करने के दौरान हुई. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह एक तकनीकी दुर्घटना थी, न कि कोई तोड़-फोड़ या दुश्मन का हमला." विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मौतों पर गहरा दुख जताते हुए कहा, "वे भारतीय नागरिकों की जान जाने से बहुत दुखी हैं और भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ितों के परिवारों को हर संभव मदद दे रही है. दोहा में भारतीय दूतावास ने कतरी अधिकारियों के साथ मिलकर मृतकों की पहचान करने, घायलों की मदद करने और शवों को वापस लाने का इंतज़ाम करने के लिए मिलकर काम किया.
Embassy of India Doha, Qatar tweets, "The mortal remains of 4 out of 12 Indian nationals who unfortunately passed away in Ras Laffan incident are being repatriated to India today.
We hope to repatriate other mortal remains also soon. Embassy has kept the families and… pic.twitter.com/iykgcHD7Rx
— ANI (@ANI) June 25, 2026
पीएम मोदी और कतर के अमीर के साथ बातचीत
विदेश मंत्रालय ने दुख जताते हुए कहा, "नई दिल्ली, प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने और कागजी कार्रवाई और स्वदेश वापसी की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है. इस दुखद घटना के बाद उच्च-स्तरीय राजनयिक बातचीत भी हुई. कतर के अमीर, शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और भारतीय कामगारों की मौत पर दुख जताया. दोनों नेताओं ने इस घटना और पीड़ितों के परिवारों को दी जा रही मदद के बारे में चर्चा की."