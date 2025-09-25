Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ बवाल

Palestine supporter boycott Uber: इजरायल गज़ा में नरसंहार कर रहा है. इससे दुनिया भर के आम लोगों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश है और वे नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जनता के दबाव में आकर दुनिया के ज्यादातर देश इजरायल से दूरी बना रहे हैं. इन सब के बीच ट्रांसपोर्टेशन की एक कंपनी "उबर" इजरायल की एक ड्रोन कंपनी "फ्लाईट्रेक्स" से व्यापारिक साझेदारी की डील की है. इस डील के बाद दुनिया भर में उबर कंपनी को बॉयकाट करने का अभियान शुरू हो गया है.

दरअसल, इजरायल को जिन कंपनियों द्वारा व्यापारिक सहायता या आर्थिक सहायता दी जाती है. उन कंपनियों के खिलाफ पिछले दो सालों से जोरदार बॉयकाट अभियान चल रहा है. इस अभियान की वजह से मैकडोनाल्ड, कोका कोला, पेप्सी जैसे दर्जनों कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी "उबर" का बॉयकाट किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थक, लोगों को यह बता रहे हैं कि उबर एक इजरायली कंपनी के साथ व्यापारिक साझेदारी करने के लिए डील की है. लोगों का कहना है कि ये कंपनियां गज़ा में अप्रत्यक्ष तौर पर नरसंहार के लिए इजरायल को फंड कर रही हैं. क्योंकि इन कंपनियों से जो टैक्स का पैसा इजरायली सरकार को जाएगा, उन पैसों से इजरायल हथियार लेगा और गज़ा में नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

गौरतलब है कि इजरायली सेना गज़ा में ड्रोन से हमला करकेके आम लोगों की जान ले रही है. इस दौरान इज़राइली ड्रोन डिलीवरी कंपनी फ्लाईट्रेक्स में करोड़ों डॉलर के निवेश की घोषणा के बाद लोगों में उबर कंपनी के खिलाफ आक्रोश है.

हालांकि इजरायल की फ्लाईट्रेक्स ड्रोन कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन का निर्माण करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुतबिक इस साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईट्रेक्स की ड्रोन तकनीक को उबर की फूड डिलीवरी सर्विस उबर ईट्स में जोड़ना है. इस डील का मकसद विशेष रूप से व्यस्त शहरी क्षेत्रों में, तेज़ और अधिक टिकाऊ डिलीवरी प्रदान करना है.