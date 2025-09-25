Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ बवाल
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2935634
Zee SalaamMuslim World

Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ बवाल

Palestine supporter boycott Uber: इजरायली ड्रोन कंपनी के साथ फेमस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उबर ने व्यापारिक साझेदारी की है. इस साझेदारी के लिए उबर ने इजरायली ड्रोन कंपनी में करोड़ों डोलर के निवेश करने की घोषणा की है. इस घोषणा के बाद फिलिस्तीन समर्थक उबर कंपनी के खिलाफ बॉयकाट अभिया चला रहे हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

Uber के खिलाफ लोगों ने चलाया बॉयकाट अभियान, इजरायली कंपनी के साथ व्यापार करने पर हुआ बवाल

Palestine supporter boycott Uber: इजरायल गज़ा में नरसंहार कर रहा है. इससे दुनिया भर के आम लोगों में इजरायल के खिलाफ आक्रोश है और वे नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जनता के दबाव में आकर दुनिया के ज्यादातर देश इजरायल से दूरी बना रहे हैं. इन सब के बीच ट्रांसपोर्टेशन की एक कंपनी "उबर" इजरायल की एक ड्रोन कंपनी "फ्लाईट्रेक्स" से व्यापारिक साझेदारी की डील की है. इस डील के बाद दुनिया भर में उबर कंपनी को बॉयकाट करने का अभियान शुरू हो गया है. 

दरअसल, इजरायल को जिन कंपनियों द्वारा व्यापारिक सहायता या आर्थिक सहायता दी जाती है. उन कंपनियों के खिलाफ पिछले दो सालों से जोरदार बॉयकाट अभियान चल रहा है. इस अभियान की वजह से मैकडोनाल्ड, कोका कोला, पेप्सी जैसे दर्जनों कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी "उबर" का बॉयकाट किया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के समर्थक, लोगों को यह बता रहे हैं कि उबर एक इजरायली कंपनी के साथ व्यापारिक साझेदारी करने के लिए डील की है. लोगों का कहना है कि ये कंपनियां गज़ा में अप्रत्यक्ष तौर पर नरसंहार के लिए इजरायल को फंड कर रही हैं. क्योंकि इन कंपनियों से जो टैक्स का पैसा इजरायली सरकार को जाएगा, उन पैसों से इजरायल हथियार लेगा और गज़ा में नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि इजरायली सेना गज़ा में ड्रोन से हमला करकेके आम लोगों की जान ले रही है. इस दौरान इज़राइली ड्रोन डिलीवरी कंपनी फ्लाईट्रेक्स में करोड़ों डॉलर के निवेश की घोषणा के बाद लोगों में उबर कंपनी के खिलाफ आक्रोश है.

हालांकि इजरायल की फ्लाईट्रेक्स ड्रोन कंपनी ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन का निर्माण करती है. मीडिया रिपोर्ट के मुतबिक इस साझेदारी का उद्देश्य फ्लाईट्रेक्स की ड्रोन तकनीक को उबर की फूड डिलीवरी सर्विस उबर ईट्स में जोड़ना है. इस डील का मकसद विशेष रूप से व्यस्त शहरी क्षेत्रों में, तेज़ और अधिक टिकाऊ डिलीवरी प्रदान करना है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Boycott campaign against uberuber partnership with israeli drone companywar on gazamuslim world newsToday News

Trending news

Power Of Attorney
मुगलों का बनाया 'मुख्तारनामा' कानून आज भी है जिंदा, इसकी अहमियत जान रह जाएंगे दंग!
Pakistan Military Raid
पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी पर कहर बरपाया, डेरा इस्माइल खान 13 आतंकवादी ढेर
Houthi Drone Attack on Israel
हूती विद्रोहियों ने किया इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, कई लोगों की मौत; 20 घायल
Iran UN Speech
'हम कभी परमाणु बम...', ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने किया UN से ऐलान
Sambhal news
शाही जामा मस्जिद के पास वक्फ की दुकान पर बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने लगाया ताला
Azam Khan news
'बेवकूफ हूं, लेकिन', आजम खान ने तंजिया लहजे में विरोधियों को दिया सख्त पैगाम
BSF Action India Bangladesh Border
भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF की बड़ी कार्रवाई, सोने के तस्कर के मंसूबे चकनाचूर!
khandwa news
2 बीवी का कत्ल, 20 साल जेल, रिहा होते ही कब्रिस्तान पहुंचा अयूब; कब्र से की छेड़छाड़
panipat news
मस्जिद का मौलवी है या कोई शैतान; पढ़ने न आने पर बच्चे के साथ पार की क्रूरता की हद!
Uttarakhand news
UKSSSC की नाकामी छिपाने के लिए 'नकल जिहाद', धामी ने मुस्लिमों को बनाया बलि का बकरा?
;