पाक रमजान में ब्राजीलियन फुटबॉलर की बदली जिंदगी, 'कैथलीन सूजा' ने कबूल किया इस्लाम

Al Nassr Women’s Football Player Converts to Islam: रमजान के मुबारक महीने से ठीक पहले इस्लाम से जुड़ी एक खास खबर ने खेल जगत और सोशल मीडिया दोनों में चर्चा का विषय बनी हुई है. रूहानियत की खोज, जिंदगी में बदलाव की चाह और नए रास्ते की तलाश की कहानी के साथ ब्राजील की अंतरराष्ट्रीय महिला फुटबॉलर कैथलीन सूजा (Kathellen Sousa) ने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया है. सऊदी अरब के क्लब अल-नस्र वुमेन टीम से जुड़ी इस खिलाड़ी की भावुक सफर, मक्का का सफर किया और उमरा की तस्वीरें अब दुनियाभर के फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

सऊदी अरब की टीम अल-नस्र वुमेन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक वीडियो शेयर करते हुए कैथलीन सूजा के इस्लाम धर्म अपनाने की जानकारी दी. टीम ने लिखा, "हम कैथलीन सूजा की जिंदगी के इस खास पल को शेयर कर रहे हैं और उनके इस्लाम कबूल करने का ऐलान करते हैं. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें स्थिरता प्रदान करे और उनके दिल को सुकून और शांति से भर दे." इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भावुक नजर आईं और अपनी भावनाओं को इजहार करते हुए कहा, "मैं सिर्फ सही रास्ता खोजने और खुद का बेहतर रूप में ढालने की कोशिश कर रही थी, बस यही सच है और मैंने दुनिया में सच्चा रास्ता चुनकर अपनी अंतिम यात्रा को बेहतर बनाने की कोशिश में जुट गई हूं."

ब्राजीलियन मिडफील्डर कैथलीन सूजा ने अपने निजी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मक्का की यात्रा और उमरा करने की तस्वीरें भी शेयर कीं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "छोटे-छोटे कदम, सही रास्ता ढूंढना, बदलाव की तलाश और जिंदगी के इस तोहफे के लिए शुक्रगुजार हूं." उनके इस कदम को रमजान से पहले एक अहम रूहानी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस साल पाक रमजान का महीना, उनकी नई जिंदगी का पहला रमजान होगा.

खेल के मैदान पर भी कैथलीन सूजा का दौर बेहद शानदार रहा है. अल-नस्र वुमेन टीम के साथ वह अपने करियर के गोल्डन पीरियड में हैं. अपने शानदार फॉर्म के बलबूते कैथलीन ने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है. उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए हाल ही में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मंथ' चुना गया है. 29 साल की कैथलीन सूजा का जन्म ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के साओ विसेंटे में हुआ. वह ब्राजील की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की अमह खिलाड़ी हैं.

कैथलीन सूजा एक ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जिंदगी ब्राजील में गुजारी. उन्होंने सैंटोस एफसी की युवा टीम के साथ भी कुछ समय खेला. बाद में वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में पढ़ाई के साथ फुटबॉल खेला. पेशेवर करियर में उन्होंने सेंट्रल डिफेंडर के तौर पर इंटरनासियोनल के लिए भी खेला. अगस्त 2024 में उन्होंने सऊदी अरब की अल-नस्र वुमेन टीम जॉइन की.

स्पेनिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैथलीन सूजा की जिंदगी में हाल ही में बड़ा बदलाव आया है. रियल मैड्रिड की पूर्व स्टार खिलाड़ी रह चुकी सूजा ने 2022 से 2024 तक स्पेनिश क्लब के लिए खेला और टीम की स्थापना के बाद वह प्रमुख साइनिंग्स में शामिल थीं. उन्होंने अमेरिकी लीग में की तरक्की में अहम भूमिका निभाई और वह फ्रांस के गिरोंदिन्स, इटली के इंटर और फिर रियल मैड्रिड जैसे बड़े क्लबों में खेल चुकी हैं.

रियल मैड्रिड में अपने पहले सीजन में वह डिफेंडर के रुप में अहम खिलाड़ी रहीं, हालांकि दूसरे सीजन में चोटों ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया. क्लब के लिए उन्होंने कुल 44 मैच खेले और दो गोल किए. रियल मैड्रिड से अलग होने के बाद अल-नस्र ने उन्हें साइन किया और बेहतर परिस्थितियों के चलते उन्होंने यह ऑफर स्वीकार किया. सऊदी अरब में दो साल बिताने के बाद अब उन्होंने अपने विश्वास से जुड़ा यह अहम कदम उठाया है.

